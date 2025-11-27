Známa slovenská firma po 21 rokoch končí: Preslávili ju vtipné tričká, ktoré reagovali na politické prešľapy

Foto: Instagram/kompotsk

Nina Malovcová
Obľúbená slovenská značka KOMPOT sa lúči.

Slovenská značka KOMPOT oznámila nečakaný koniec. Po viac ako dvoch desaťročiach na domácej scéne zverejnila emotívne vyhlásenie, v ktorom oznámila, že na konci roka zatvorí svoj obchod na Panenskej ulici.

Správa vyvolala vlnu smútku aj nostalgie. Informáciu zverejnil KOMPOT na svojom instagramovom profile, kde vysvetlil dôvody ukončenia fungovania a poďakoval všetkým, ktorí značku podporovali od roku 2004 až dodnes.

KOMPOT po 21 rokoch končí

Značka priznala, že jej vždy šlo najmä o radosť a kreativitu. V emotívnom stanovisku uvádza, že KOMPOT nikdy nefungoval ako klasická firma, ale ako projekt, ktorý rástol z nadšenia a hravosti.

„Bola to jazda, bola to sranda, bola to zábava, bola to radosť a bol to boj. KOMPOT nikdy nebol naozajstná firma. Primárne sme chceli robiť to, čo nás baví, baviť seba, baviť vás. Občas aj trochu provokovať, občas si robiť srandu aj zo samých seba,“ napísal tím.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kompot.sk (@kompotsk)

„Hoci by sme mohli, nebudeme sa vyhovárať na pandémiu, vojnu, konsolidáciu ani na kozmické žiarenie. KOMPOT je projekt, ktorý vie fungovať, keď je dobre. A keď nie je dobre, fungovať nevie,“ dodali.

Obchod na Panenskej sa zatvorí koncom roka

KOMPOT oznámil, že obchod na Panenskej 30 definitívne skončí na konci roka 2025. Fanúšikov vyzval, aby si prišli kúpiť darčeky alebo suveníry, kým je ešte čas. V závere poďakoval zákazníkom za roky podpory a odkázal im symbolické dátumy svojho príbehu: 2004 – 2025.

Pod príspevkom sa okamžite začali objavovať desiatky reakcií. Mnohí ľudia popisujú rozhodnutie značky ako bolestivú správu pre slovenskú kreativitu. „Čierny deň tejto krajiny,“ napísal jeden zo sledovateľov. Ďalší reagovali so spomienkami na svoje prvé tričká či projekty, ktoré KOMPOT vytvoril.

Objavili sa aj emotívne odkazy: „Tento príspevok sa nedá označiť srdiečkom. Nech sa vám darí v ďalšom živote.“ Nechýbajú ani hlasy opisujúce, ako náročné bolo posledné obdobie pre mnohých tvorcov a podnikateľov: „Nepoznám nikoho, koho by posledné dva roky výrazne nedali dolu. Ešte stále sa snažíme vydržať.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Manželstvá párov rovnakého pohlavia musíme uznávať, nepomôže ani novela ústavy. Poskytneme im právnu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví KičaV Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac