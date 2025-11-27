Známa slovenská firma po 21 rokoch končí: Preslávili ju vtipné tričká, ktoré reagovali na politické prešľapy

Slovenská značka KOMPOT oznámila nečakaný koniec. Po viac ako dvoch desaťročiach na domácej scéne zverejnila emotívne vyhlásenie, v ktorom oznámila, že na konci roka zatvorí svoj obchod na Panenskej ulici.
Správa vyvolala vlnu smútku aj nostalgie. Informáciu zverejnil KOMPOT na svojom instagramovom profile, kde vysvetlil dôvody ukončenia fungovania a poďakoval všetkým, ktorí značku podporovali od roku 2004 až dodnes.
KOMPOT po 21 rokoch končí
Značka priznala, že jej vždy šlo najmä o radosť a kreativitu. V emotívnom stanovisku uvádza, že KOMPOT nikdy nefungoval ako klasická firma, ale ako projekt, ktorý rástol z nadšenia a hravosti.
„Bola to jazda, bola to sranda, bola to zábava, bola to radosť a bol to boj. KOMPOT nikdy nebol naozajstná firma. Primárne sme chceli robiť to, čo nás baví, baviť seba, baviť vás. Občas aj trochu provokovať, občas si robiť srandu aj zo samých seba,“ napísal tím.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Hoci by sme mohli, nebudeme sa vyhovárať na pandémiu, vojnu, konsolidáciu ani na kozmické žiarenie. KOMPOT je projekt, ktorý vie fungovať, keď je dobre. A keď nie je dobre, fungovať nevie,“ dodali.
Obchod na Panenskej sa zatvorí koncom roka
KOMPOT oznámil, že obchod na Panenskej 30 definitívne skončí na konci roka 2025. Fanúšikov vyzval, aby si prišli kúpiť darčeky alebo suveníry, kým je ešte čas. V závere poďakoval zákazníkom za roky podpory a odkázal im symbolické dátumy svojho príbehu: 2004 – 2025.
Pod príspevkom sa okamžite začali objavovať desiatky reakcií. Mnohí ľudia popisujú rozhodnutie značky ako bolestivú správu pre slovenskú kreativitu. „Čierny deň tejto krajiny,“ napísal jeden zo sledovateľov. Ďalší reagovali so spomienkami na svoje prvé tričká či projekty, ktoré KOMPOT vytvoril.
Objavili sa aj emotívne odkazy: „Tento príspevok sa nedá označiť srdiečkom. Nech sa vám darí v ďalšom živote.“ Nechýbajú ani hlasy opisujúce, ako náročné bolo posledné obdobie pre mnohých tvorcov a podnikateľov: „Nepoznám nikoho, koho by posledné dva roky výrazne nedali dolu. Ešte stále sa snažíme vydržať.“
Nahlásiť chybu v článku