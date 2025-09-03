Známa banka má veľký výpadok: Nefunguje web, aplikácia hlási chybu. Neprihlásite sa ani do účtu

Klienti jednej z najväčších bánk na Slovensku dnes dopoludnia zostali bez prístupu k svojim účtom. Webová stránka banky zobrazovala hlásenie o zablokovaní prístupu a mobilná aplikácia vypisovala neznámu chybu.
Aktualizované o 11:50: Web aj aplikácia už plne fungujú. Zrejme šlo o technické problémy, ktoré prevádzkovatelia odstránili.
„Radi by sme Vás informovali, že z technických dôvodov sme evidovali krátky výpadok niektorých našich digitálnych služieb. Na odstránení príčiny sme intenzívne pracovali a aktuálne sú naše služby dostupné bez obmedzenia. Za vzniknuté komplikácie sa klientom ospravedlňujeme,“ zaslala nám hovorkyňa Tatra banky vyjadrenie k situácii.
Na problém upozorňovali aj samotní klienti. Web tatrabanka.sk bol nedostupný a pri pokuse o prihlásenie sa do mobilnej aplikácie sa zobrazila hláška „Pri vykonávaní požiadavky nastala neznáma chyba.“ Problém sa nám podarilo overiť aj priamo v redakcii interez, kde sa nepodarilo otvoriť ani web, ani aplikáciu.
Banka zatiaľ nevydala oficiálne stanovisko
Nie je známe, čo presne výpadok spôsobilo. Tatrabanka zatiaľ o problémoch oficiálne neinformovala. Mnohí ľudia sa spoliehajú na rýchle platby cez aplikáciu, a práve počas bežného pracovného dňa spôsobuje nefunkčnosť vážne komplikácie.
Problémy s fungovaním hlásia užívatelia aj na webe downdetector.
Podobné výpadky nie sú ojedinelé
Výpadky bankových služieb sa občas objavia aj u iných bánk, najčastejšie pri technických úpravách alebo kybernetických útokoch. Zatiaľ však nie je jasné, o čo ide v tomto prípade.
