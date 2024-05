Známa automobilka Lamborghini zvoláva svoje luxusné SUV na opravu. Pri vyššej rýchlosti sa môže otvoriť kapota

Snom mnohých motoristov je vlastniť luxusné prémiové auto od známej automobilky Lamborghini. Ceny ich modelov sú poriadne vysoké, no zákazník na druhej strane okrem elegancie a rýchlosti očakáva aj kvalitné technické spracovanie. A tu narazila „kosa na kameň“.

Samozrejme, hneď v úvode je vhodné poznamenať, že podobné problémy sa objavujú aj u iných, a to aj prémiových značiek a zvolávacie akcie nie sú ničím neobvyklým. Rovnako tiež treba dodať, že Lamborghini sa k objavenej chybe postavilo zodpovedne a majiteľov dotknutých áut zvoláva na bezplatnú opravu.

O čo ide

Ako informuje Topspeed, chyba bola zaznamenaná na americkom trhu pri modeloch Urus, Urus S a Performance. Zistilo sa, že niektorým z týchto modelov sa pri vyšších rýchlostiach (od 150 km/h) môže otvoriť kapota motora, čím môže zamedziť výhľad vodiča, či dokonca poškodiť čelné sklo. Našťastie, zatiaľ nie sú informácie o tom, že by táto chyba spôsobila nehodu.

Automobilka začala ale zvolávať tisíce majiteľov týchto áut na americkom trhu. Problém nastáva v tom, že pri vyšších rýchlostiach vzniká medzi nárazníkom a kapotou medzera, a tá sa s narastajúcou rýchlosťou zväčšuje. To môže spôsobiť až uvoľnenie kapoty zo západkového systému a jej otvorenie.

Problém sa netýka všetkých SUV modelov značky, ide o konkrétny ročník 2023 a 2024 a chybných má byť iba 2 % vozidiel.

Ak náhodou vlastníte takéto SUV od Lamborghini, nemusíte hneď panikáriť. Je možné, že chyba sa týka iba modelov dodávaných na americký trh a aj pri nich sa problém prejavuje len pri malom počte. A ak by bol problém aj u nás, Lamborghini by majiteľov s veľkou pravdepodobnosťou kontaktoval, keďže prípadná nehoda z dôvodu technických problémov by mohla otriasť reputáciou slávnej značky.

