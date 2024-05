Vodičov prekvapila pohyblivá diaľnica, akú ste možno ešte nevideli. Mení sa na nej rýchlosť, pozrite, kde sa nachádza

Podobnú rekonštrukciu by sme na slovenských cestách hľadali márne. V niektorých európskych krajinách ale nejde o nič výnimočné, aj keď našinec by zrejme zostal nemálo prekvapený. Vo Švajčiarsku totiž dočasne otvorili časť špeciálnej diaľnice, pod ktorou prebieha oprava tej pôvodnej. Vodiči tak nemusia čeliť úplnej uzávere opravovaného úseku.

Na video pohyblivej rýchlocesty upozornil web Topspeed.sk. Ide vlastne o mobilný stavebný most, ktorý dokáže zabezpečiť, že opravovaným úsekom, len s menším obmedzením, budú môcť vozidlá aj naďalej prechádzať. Dole pod ním sa pracuje na oprave vozovky a po moste nepretržite prechádzajú vozidlá. Ako to vyzerá v praxi, si môžete pozrieť na videu nižšie.

Jediným obmedzením je, že pred vjazdom na dočasný mobilný most je nutné spomaliť na rýchlosť 60 km/h. Mobilný most má pomenovania Astra a nie je to prvýkrát, čo ho Švajčiari pri oprave použili. V roku 2022 bol využitý pri opravách diaľnice A1 na úseku medzi Recherswilom a Luterbachom. Na rovnakej diaľnici je aj teraz, avšak v smere na Zürich, nie na Bern.