Známa automobilka hlási nečakané problémy: Predaje prudko klesajú, niektoré čísla sú veľmi zlé

Japonská automobilka Nissan zaznamenala minulý mesiac pokles produkcie, predaja aj exportu svojich vozidiel. Informovali o tom portály RTTNews a MarketScreener.
Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že v októbri vyrobila celkovo 276 323 vozidiel. To je o 3,9 % menej než v rovnakom období minulého roka. Prepadla sa najmä produkcia na domácom trhu, kde automobilka vyrobila o 19,3 % menej áut než v októbri 2024. Nepriaznivé údaje z pohľadu celkového objemu výroby čiastočne zmiernila produkcia v zahraničných závodoch, ktorá sa medziročne zvýšila o 0,6 %.
Mizerný export
Ešte výraznejšie klesol predaj áut Nissanu, a to ako na domácom, tak na zahraničných trhoch, opäť sa však situácia horšie vyvíjala v Japonsku. Celkový predaj sa znížil o 4,8 % na 258 517 vozidiel, pričom na zahraničných trhoch klesol objem predaja o 2,2 % a na domácom trhu o viac než pätinu.
Najhoršie výsledky za mesiac október vykázal export vozidiel Nissanu na zahraničné trhy. V októbri vyviezla firma z Japonska 29 177 áut, čo medziročne predstavuje pokles o 28 %. Výsledky výrazne ovplyvnili trhy Severnej Ameriky a Európy. Do Severnej Ameriky vyviezol Nissan zhruba o 45 % menej a do Európy o takmer 55 % menej áut než pred rokom.
