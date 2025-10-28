Známa automobilka hlási nečakané problémy: O prácu prídu stovky ľudí, zatvorí veľké stredisko

Foto: Google Maps

Roland Brožkovič
Testovacie strediská nemeckej automobilky vo Frankfurtu nad Mohanom, ktoré patria medzi najväčšie v Európe, sa zatvoria.

Testovacie strediská nemeckej automobilky Opel neďaleko Frankfurtu nad Mohanom, ktoré patria medzi najväčšie v Európe, sa zatvoria. O prácu tak príde približne 300 zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Francúzsky prevádzkovateľ strediska Segula Technologies, ktorý podal návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti, v utorok uviedol, že sa mu nepodarilo nájsť nového investora pre testovacie strediská v Dudenhofene a Rüsselsheime. To znamená, že bude musieť zrušiť 287 pracovných miest.

Centrum otvorili v roku 1966

Do konca roka bude malý tím naďalej pokračovať v prevádzke zariadení, pričom v Dudenhofene bude vytvorená firma pre približne 82 pracovníkov. Spoločnosť Segula Technologies, poskytovateľ technických služieb, prevzala riadenie veľkej časti vývojového oddelenia Opel, ako aj testovanie vozidiel po tom, ako firmu v roku 2017 prevzala francúzska automobilová skupina PSA, ktorá zahŕňa značky Peugeot a Citroën.

V roku 2021 sa PSA spojila s nadnárodným výrobcom automobilov Fiat Chrysler Automobiles a vytvorili koncern Stellantis. Opel, so sídlom v Rüsselsheime neďaleko Frankfurtu nad Mohanom, je tak jedinou nemeckou značkou v portfóliu Stellantisu. Testovacie centrum vo Frankfurte nad Mohanom bolo otvorené v roku 1966 a je považované za jedno z najväčších v Európe. Prenajímalo sa aj iným výrobcom.

