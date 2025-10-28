Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Ilustračná foto: interez/Profimedia

Niektorí ľudia už týždne čakajú na očkovanie proti covidu, detská nosová vakcína proti chrípke je takmer nedostupná.

Hoci sa sezóna respiračných ochorení len začína, slovenské zdravotníctvo už čelí nepríjemnej situácii. Ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, čakajú na termíny dlhé týždne a niektorí pediatri upozorňujú, že nosová vakcína proti chrípke pre deti sa k nim vôbec nedostala.

Slovensko sa opäť stretáva s problémami, ktoré pripomínajú obdobie pandémie. Vakcíny sa buď na trh dostávajú oneskorene, alebo v nedostatočnom množstve, a niektorí lekári upozorňujú, že sľubované zásoby sa k nim vôbec nedostali. Na problémy s termínmi sme sa opýtali aj rezortu zdravotníctva, na otázku nám konkrétne neodpovedali.

Na termín očkovania proti covidu sa však podľa Kamila Šaška pritom čaká najviac dva týždne„Nehovorím, či to je málo alebo veľa,“ povedal včera na tlačovej besede minister zdravotníctva. Vakcín je podľa neho dostatok. My sme na termín čakali takmer 2 mesiace.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ešte minulý týždeň sa objavili problémy aj pri detskej nosovej vakcíne proti chrípke. Na Slovensko dorazila začiatkom októbra prvá várka týchto vakcín, minulý týždeň prišli ďalšie a začiatkom novembra príde posledná dodávka. Dokopy ich bude 30-tisíc. Lekárnici potvrdili, že zásielky sa vypredali už v prvých dňoch po doručení.

Očkovať sa začalo 22. septembra

Rezort zdravotníctva ešte v septembri informoval, že nové vakcíny proti COVID-19 sú už na Slovensku a očkovanie sa začalo v týždni od 22. septembra 2025. Záujemcom, ktorí boli registrovaní v čakárni Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), sú prideľované termíny podľa dostupných kapacít.

Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 32-tisíc ľudí, informovalo NCZI. Najvyšší počet registrovaných je v kategórii 61 až 70 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webe uvádza, že očkovanie je možné aj bez registrácie. Rezort zároveň pripomína, že dostupnosť dávok sa môže líšiť podľa regiónov a počtu pridelených vakcín.

Ministerstvo zdravotníctva SR zároveň v stanovisku pre interez pripomenulo, že „očkovanie novou vakcínou Comirnaty LP.8.1 sa vykonáva v 24 nemocniciach po celom Slovensku. Zároveň MZ SR uzatvára zmluvy aj s ambulantnými lekármi, ktorí prejavili záujem o vykonávanie očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zapojenie do očkovania závisí od rozhodnutia konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.“ Lekári, ktorí očkujú, však môžu očkovať len svojich pacientov.

Rezort zároveň zdôraznil, že „organizácia očkovania v očkovacích centrách závisí od kapacitných a personálnych možností nemocníc, ako aj od záujmu o očkovanie v konkrétnom regióne.“ Na otázku, či neuvažuje ministerstvo o rozšírení kapacít, keďže napríklad aj v Bratislave ľudia bez registrácie čakajú hodiny v radoch, nám rezort neodpovedal.

Ministerstvo ďalej ale dodalo, že víta každú iniciatívu nemocníc i ambulantných lekárov zapojiť sa do očkovania a je pripravené urobiť maximum, aby bolo očkovanie čo najbližšie ľuďom. „MZ SR zabezpečilo dostatok nových vakcín Comirnaty LP.8.1 pre všetky vekové kategórie a priebežne sú distribuované do nemocníc i ambulancií, ktoré majú o očkovanie záujem,“ uviedlo ministerstvo.

Očkovanie sa vykonáva v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Na novú vakcínu sa možno prihlásiť cez formulár NCZI na stránke covidforms.nczisk.sk. Nová verzia vakcíny Comirnaty LP.8.1, prispôsobená aktuálne najrozšírenejšiemu variantu vírusu, bola schválená na používanie v celej Európskej únii.

Kde sa očkuje vakcínou Comirnaty LP.8.1

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zoznam zdravotníckych zariadení, v ktorých sa aktuálne očkuje vakcínou Comirnaty LP.8.1. Ide o tieto nemocnice:

Bratislavský kraj

  • Univerzitná nemocnica Bratislava (Kramáre, Antolská, Ružinov)
  • Nemocnica Koch, Bratislava
  • Medicínske zariadenie Mlynská dolina, Bratislava

Trnavský kraj

  • Fakultná nemocnica Trnava
  • Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša, Galanta

Trenčiansky kraj

  • Fakultná nemocnica Trenčín
  • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  • Nemocnica na okraji mesta, Partizánske

Nitriansky kraj

  • Fakultná nemocnica Nitra
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
  • Nemocnica Hospitale, Šahy

Žilinský kraj

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Banskobystrický kraj

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  • Nemocnica s poliklinikou Brezno
  • Nemocnica Rimavská Sobota

Prešovský kraj

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
  • Nemocnica Poprad

Košický kraj

  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
  • Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru, Michalovce
  • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves

Ministerstvo zdravotníctva SR zároveň dodáva, že ambulantní lekári zapojení do očkovania budú o termínoch a možnostiach informovať svojich pacientov priamo vo svojich ambulanciách.

Slovensko očkuje na 22 miestach, no regionálne rozdiely sú výrazné

Očkovanie proti covidu sa vykonáva v 22 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Napriek tomu sa v niektorých regiónoch termíny rýchlo míňajú a ľudia musia cestovať aj do iného kraja.

Podľa informácií portálu Košice Online, publikovaných k 21. októbru 2025, sú na východnom Slovensku očkovacie centrá dostupné okrem Košíc aj v Prešove, Poprade a Spišskej Novej Vsi. Podľa údajov UNLP Košice tamojšie očkovacie centrum prijíma záujemcov z najširšieho okolia, preto patrí medzi najvyťaženejšie na Slovensku.

Foto: SITA/AP

Klinika od septembra eviduje už 44 hospitalizovaných s týmto ochorením. Od začiatku roka bolo podľa Epidemiologického informačného systému nahlásených 2040 prípadov COVID-19, pričom len minulý týždeň pribudlo 216 nových. Toto sú údaje ešte z minulého týždňa. K iným nám NCZI neodpovedalo.

Lekári zároveň upozorňujú, že vakcíny sa k nim dostávajú pomaly, aj keď štát tvrdí, že zásob je dostatok. „Vakcín proti covidu je podľa štátu dostatok, lekári ich však stále nemajú,“ uvádza portál Košice Online.

