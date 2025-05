Zmeny na slovenských cestách: Už o pár dní začne platiť nová úprava mýta. Niektorí si priplatia, zvýhodní jeden typ vozidiel

Od 1. júla vstúpi na Slovensku do platnosti nová legislatíva o výbere mýta, ktorá zohľadní aj emisie oxidu uhličitého (CO2). Nákladné vozidlá budú po novom rozdelené do piatich emisných tried, pričom výška mýta bude nižšia pre vozidlá s nižšími emisiami.

Zaradenie vozidiel do emisných tried si môžu dopravcovia overiť prostredníctvom vyhľadávača na stránke www.emyto.sk. Vozidlá zaradené do najvyššej emisnej triedy, teda s najnižším dopadom na životné prostredie, budú platiť najnižšie mýto. Do najnižšej emisnej triedy automaticky spadajú všetky nákladné vozidlá a vozidlá v kategórii M2 a M3 (autobusy), ktoré boli prvýkrát zapísané do evidencie vozidiel pred 1. júlom 2019. Výnimkou sú vozidlá poháňané výhradne elektrinou alebo vodíkom, ktoré budú automaticky zaradené do najvyššej emisnej triedy.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) priebežne informuje dopravcov o zmenách, ktoré prináša zosúladenie slovenského systému výberu mýta s európskou legislatívou. O smernici sa diskutovalo od roku 2017, parlament ju schválil v roku 2024 po konzultáciách so zástupcami dopravného sektora. Časť nového mýta, ktorá je spojená s emisným zaťažením, bude podľa európskej smernice využitá výlučne na financovanie environmentálnych projektov. Medzi ne patria napríklad obnova mokradí, výstavba ekoduktov alebo protihlukových stien.

Podľa NDS sú aktuálne zmeny v mýtnom systéme v súlade s európskymi pravidlami

Slovensko patrí medzi posledné krajiny EÚ, ktoré smernicu zavádzajú. Napriek tomu patrí výsledný finančný dopad na dopravcov medzi najnižšie v regióne. V marci 2024 sa slovenský mýtny trh otvoril konkurencii – namiesto jednej spoločnosti si môžu dopravcovia vybrať z piatich poskytovateľov mýtnych služieb. Zmeny vo výpočte mýta však podľa NDS neznamenajú vyššie príjmy pre tieto spoločnosti.

Podľa rozdelenia príjmov z mýta ide 21 percent na údržbu diaľnic a 19 percent tvoria tzv. envirozložky. Posledné úpravy cien mýta sa uskutočnili v roku 2024, pričom predchádzajúce sadzby platili od januára 2019. Slovensko podľa NDS momentálne patrí medzi krajiny strednej Európy s najnižšou výškou mýta.