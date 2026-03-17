Zmena v parlamente: Poslanci zrušili zákon o novom úrade, aby zachránili milióny z plánu obnovy

Aktuálna správa
Dana Kleinová
TASR
Na zrušení zákona sa dohodli koaliční partneri.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní zrušili zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad mal nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Zrušenie zákona prišlo do parlamentu cez pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona.

„Keďže zákon nenadobudol právne účinky v dôsledku pozastavenia jeho účinnosti Ústavným súdom SR a zároveň je v dôsledku jeho platnosti pozastavené hodnotenie žiadostí o platbu z plánu obnovy a odolnosti Európskou komisiou, navrhuje sa jeho zrušenie ako celku vrátane všetkých jeho novelizačných článkov,“ odôvodnili koaliční poslanci pozmeňujúci návrh.

Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny

Na zrušení zákona sa dohodli koaliční partneri. Dôvodom bolo aj podanie na ÚS. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z plánu obnovy.

Národná rada SR schválila zákon o transformácii ÚOO v decembri 2025. Nová legislatíva mala priniesť viaceré zmeny. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon mal riešiť aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

Prezident SR Peter Pellegrini legislatívu vetoval a vrátil na prerokovanie do parlamentu. Poslanci ju však následne opätovne schválili. ÚS ešte predtým, ako zákon vstúpil do platnosti, pozastavil jeho účinnosť. Na súd sa obrátila opozícia.

