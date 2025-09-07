Zmena sa môže dotknúť viacerých sviatkov. Gašpar potvrdil diskusie v rámci konsolidácie

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) v relácii Na telo uviedol, že jednou z možností je ponechať štátne sviatky v kalendári, no ľudia by počas nich nemali voľno.
„Jedným z nástrojov, o ktorom sa bavíme, je to, že zostane to štátnym sviatkom, ale budeme všetci pracovať. Je to menší dopad pre ľudí, ako niečo, čo súvisí so zvyšovaním cien energií alebo cien potravín,“ vysvetlil Gašpar, informujú tvnoviny.sk.
Dodal, že takéto opatrenie by mohlo byť len dočasné, maximálne na jeden rok. Podľa jeho slov by sa zmena dotkla približne piatich až šiestich štátnych sviatkov.
Ako sme vás včera informovali, konsolidácia je podľa premiéra Roberta Fica na spadnutie. „Sú termíny, ktoré nás nepustia. My už toto nevieme naťahovať ako žuvačku, tie rokovania. Musí padnúť definitívne rozhodnutie,“ zdôraznil Fico. Téma konsolidácie na budúci rok je podľa neho pred koncom, neuzavreté je stále šetrenie v jednotlivých rezortoch.
Úspory musia priniesť aj rezorty
„My teraz potrebujeme ešte rozdeliť určitú sumu peňazí, aby to ušetrili rezorty a ministerstvá. My teraz štát zoštíhľujeme, hľadáme zdroje, aby sme naplnili ten objem, ktorý je pomerne veľký na konsolidáciu,“ priblížil premiér s tým, že rozumie jednotlivým ministrom, že si chránia svoje rezortné záujmy. Zároveň avizoval, že „rozdelenie zodpovednosti“ medzi firmy, ľudí a štát v rámci konsolidácie na budúci rok bude spravodlivejšie, ako v balíku na tento rok.
