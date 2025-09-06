Konsolidácia bude podľa Fica spravodlivejšia než tento rok. O analýze vakcín tvrdí, že na vládu s ňou utekať nebude

Koaličná rada ku konsolidácii verejných financií by sa mala zísť opäť v pondelok (8. 9.). V sobotu sa koná stretnutie premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD). Predseda vlády to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Sú termíny, ktoré nás nepustia. My už toto nevieme naťahovať ako žuvačku, tie rokovania. Musí padnúť definitívne rozhodnutie,“ zdôraznil Fico. Téma konsolidácie na budúci rok je podľa neho pred koncom, neuzavreté je stále šetrenie v jednotlivých rezortoch.
Úspory musia priniesť aj rezorty
„My teraz potrebujeme ešte rozdeliť určitú sumu peňazí, aby to ušetrili rezorty a ministerstvá. My teraz štát zoštíhľujeme, hľadáme zdroje, aby sme naplnili ten objem, ktorý je pomerne veľký na konsolidáciu,“ priblížil premiér s tým, že rozumie jednotlivým ministrom, že si chránia svoje rezortné záujmy. Zároveň avizoval, že „rozdelenie zodpovednosti“ medzi firmy, ľudí a štát v rámci konsolidácie na budúci rok bude spravodlivejšie, ako v balíku na tento rok.
Súčasná vláda podľa neho vie, že musí konsolidovať, aj keď to nie je príjemné. Zopakoval, že za zlý stav verejných financií môže súčasná opozícia, ktorá vládla predtým. „Pripomínajte slovenskej verejnosti, kto to spôsobil. Veď dnes v radoch opozície sedia ľudia, ktorí za to nesú plnú zodpovednosť,“ podčiarkol Fico.
Analýza vakcín nie je podľa Fica prioritou
Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) dôležitejšie témy ako analýza vakcín. Premiér to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy s tým, že s analýzou „nebude utekať na vládu“. Neodpovedal na otázku, kedy by analýzu vakcín proti COVIDU-19 Slovenskej akadémie vied (SAV) mohol vládny kabinet prerokovať. Pri téme novely ústavy premiér naznačil, že ak neprejde, vládna koalícia by sa o ňu mohla pokúsiť opäť.
„Je to historická príležitosť dať do ústavy rozumné veci. Tam sú rozumné veci. Ak to neprejde, tak to neprejde, tak sa o to pokúsime zase možno o pol roka, to nebude žiadna tragédia, keď to neprejde,“ myslí si. Analýza bezpečnosti vakcín proti ochoreniu COVID-19 z dielne SAV nie je podľa neho témou, s ktorou bude „zajtra utekať na vládu“. Ako dodal, podľa jeho názoru je tu milión dôležitejších tém.
„Dobre vieme, že sa očkovalo experimentálnymi vakcínami. Vo svete je obrovské množstvo pochybností. Treba si všetky tie nejasnosti, ktoré sú medzi splnomocnencom (vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom, poznámka TASR) a Slovenskou akadémiou vied, na ministerstve zdravotníctva vyjasniť,“ vyhlásil.
Nahlásiť chybu v článku