„Fico sa plazil pred Putinom na kolenách, nechal sa úkolovať,“ povedal Šimečka a skritizoval jeho postoj k vojne na Ukrajine

Diskusná relácia na Markíze priniesla ostrú výmenu názorov medzi predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom a podpredsedom Smeru Tiborom Gašparom. Šimečka nešetril kritikou na adresu premiéra Roberta Fica a jeho prístupu k Rusku.
Šimečka tvrdí, že Ficova zahraničná politika je pravým opakom suverénnej. „To je kolenačková politika, plazil sa pred ním na kolenách, vtipkoval alebo sa nechal úkolovať,“ povedal. Šimečka v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo premiérovi zároveň vyčíta, že počas stretnutia s Vladimirom Putinom nedokázal otvorene vyzvať na ukončenie zabíjania na Ukrajine.
Gašpar sa premiéra zastal
Podpredseda Smeru Tibor Gašpar reagoval s tým, že Fico podľa neho na každom stretnutí s Putinom otvára tému mieru. Zároveň obhajoval aj jeho účasť na vojenských manévroch v Číne pri oslavách konca druhej svetovej vojny.
„Máme tu zase prejavy fašizmu, fašizmus ožíva. Vojenskú prehliadku sme mali aj minulý rok na oslavách Slovenského národného povstania. Nevidím na tom nič zlé,“ uviedol.
Kritika Západu a Macronovo vyhlásenie
Gašpar si neodpustil ani ostré slová na adresu západných krajín. „Dvadsaťšesť krajín koalície ochotných chce zbrojiť a zastrašovať,“ povedal.
Pripomenul pritom aj nedávne vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého sa práve 26 krajín tento týždeň zaviazalo zapojiť do jednotiek, ktoré by po dosiahnutí mieru s Ruskom zabezpečovali bezpečnosť Ukrajiny. Podľa Macrona majú tieto jednotky pôsobiť na zemi, na mori aj vo vzduchu.
