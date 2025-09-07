„Fico sa plazil pred Putinom na kolenách, nechal sa úkolovať,“ povedal Šimečka a skritizoval jeho postoj k vojne na Ukrajine

Foto: SITA (Tomáš Susko)

Nina Malovcová
Gašpar tvrdí, že premiér hovorí o mieri.

Diskusná relácia na Markíze priniesla ostrú výmenu názorov medzi predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom a podpredsedom Smeru Tiborom Gašparom. Šimečka nešetril kritikou na adresu premiéra Roberta Fica a jeho prístupu k Rusku.

Šimečka tvrdí, že Ficova zahraničná politika je pravým opakom suverénnej. „To je kolenačková politika, plazil sa pred ním na kolenách, vtipkoval alebo sa nechal úkolovať,“ povedal. Šimečka v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo premiérovi zároveň vyčíta, že počas stretnutia s Vladimirom Putinom nedokázal otvorene vyzvať na ukončenie zabíjania na Ukrajine.

Gašpar sa premiéra zastal

Podpredseda Smeru Tibor Gašpar reagoval s tým, že Fico podľa neho na každom stretnutí s Putinom otvára tému mieru. Zároveň obhajoval aj jeho účasť na vojenských manévroch v Číne pri oslavách konca druhej svetovej vojny.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Máme tu zase prejavy fašizmu, fašizmus ožíva. Vojenskú prehliadku sme mali aj minulý rok na oslavách Slovenského národného povstania. Nevidím na tom nič zlé,“ uviedol.

Kritika Západu a Macronovo vyhlásenie

Gašpar si neodpustil ani ostré slová na adresu západných krajín. „Dvadsaťšesť krajín koalície ochotných chce zbrojiť a zastrašovať,“ povedal.

Pripomenul pritom aj nedávne vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého sa práve 26 krajín tento týždeň zaviazalo zapojiť do jednotiek, ktoré by po dosiahnutí mieru s Ruskom zabezpečovali bezpečnosť Ukrajiny. Podľa Macrona majú tieto jednotky pôsobiť na zemi, na mori aj vo vzduchu.

