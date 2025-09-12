Muži vyrazili do ulíc: Košičania vzali ochranu sídliska do vlastných rúk, v skupinách hliadkujú medzi panelákmi

Obyvateľ Peter vo verejnej výzve oslovil mužov zo sídliska, aby sa k nemu pridali pri riešení problémov so skupinami neprispôsobivých obyvateľov.
„Viacerí ma poznáte a viete, že som tu vyrastal. V poslednom čase som si všimol, že sa na sídlisku rozmohla skupina asociálov. Bývajú mi tu rodičia, sestry, dcéra, vnučka a samozrejme priatelia, s ktorými som vyrastal. Preto to idem riešiť. Dnes o 13:00 hod. prídem pred Skleník a kto sa chce pridať, bude vítaný. Samozrejme, mám na mysli chlapcov. Pôjdeme sa pozrieť aj za garáže na Užhorodskej a Ostravskej,“ uviedol vo výzve na sociálnej sieti Facebook.
O zvolávaní nespokojných obyvateľov informoval portál Košicak.sk, ktorý potvrdil, že akcia sa napokon uskutočnila a Peter so skupinou ďalších mužov vyrazil do ulíc.
Tlak má zmysel, odkazuje starostka
Na neskorší príspevok mužov, ktorí sa rozhodli riešiť problém na sídlisku po vlastnej osi, reagoval aj Michal. Tvrdí, že je autorom jedného z príspevkov, v ktorom poukázal na problémy na Železníkoch a dodal, že už raz priamo konfrontoval neprispôsobivých obyvateľov zodpovedných za neporiadok na ulici.
Príspevok neskôr pridala aj starostka mestskej časti Košice – Juh Anna Súkeníková, ktorá upozornila na súbor krokov, ktorými sa mesto aktuálne zaoberá, v dlhšom príspevku.
Dodala: „Toto všetko sú konkrétne kroky, ktoré dokazujú, že tlak má zmysel. Naďalej budeme trvať na tom, aby Mestská časť Košice – Juh bol bezpečným a dôstojným miestom pre život pre všetci pre rodiny, seniorov aj všetkých obyvateľov.“
