Muži vyrazili do ulíc: Košičania vzali ochranu sídliska do vlastných rúk, v skupinách hliadkujú medzi panelákmi

Reprofoto: Facebook.com (Železníky, P.B.), upravené redakciou

Michaela Olexová
Na košickom sídlisku Železníky chcú muži riešiť problém s neprispôsobivými občanmi po vlastnej osi.

Obyvateľ Peter vo verejnej výzve oslovil mužov zo sídliska, aby sa k nemu pridali pri riešení problémov so skupinami neprispôsobivých obyvateľov.

„Viacerí ma poznáte a viete, že som tu vyrastal. V poslednom čase som si všimol, že sa na sídlisku rozmohla skupina asociálov. Bývajú mi tu rodičia, sestry, dcéra, vnučka a samozrejme priatelia, s ktorými som vyrastal. Preto to idem riešiť. Dnes o 13:00 hod. prídem pred Skleník a kto sa chce pridať, bude vítaný. Samozrejme, mám na mysli chlapcov. Pôjdeme sa pozrieť aj za garáže na Užhorodskej a Ostravskej,“ uviedol vo výzve na sociálnej sieti Facebook.

O zvolávaní nespokojných obyvateľov informoval portál Košicak.sk, ktorý potvrdil, že akcia sa napokon uskutočnila a Peter so skupinou ďalších mužov vyrazil do ulíc.

Tlak má zmysel, odkazuje starostka

Na neskorší príspevok mužov, ktorí sa rozhodli riešiť problém na sídlisku po vlastnej osi, reagoval aj Michal. Tvrdí, že je autorom jedného z príspevkov, v ktorom poukázal na problémy na Železníkoch a dodal, že už raz priamo konfrontoval neprispôsobivých obyvateľov zodpovedných za neporiadok na ulici.

Príspevok neskôr pridala aj starostka mestskej časti Košice – Juh Anna Súkeníková, ktorá upozornila na súbor krokov, ktorými sa mesto aktuálne zaoberá, v dlhšom príspevku.

Reprofoto: Facebook.com (Železníky, Anna Súkeníková)

Dodala: „Toto všetko sú konkrétne kroky, ktoré dokazujú, že tlak má zmysel. Naďalej budeme trvať na tom, aby Mestská časť Košice – Juh bol bezpečným a dôstojným miestom pre život pre všetci pre rodiny, seniorov aj všetkých obyvateľov.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodič Maserati riskoval život na D1: Nezodpovedná jazda pri 163 km/h ho stála 800-eurovú pokutu.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac