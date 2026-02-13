Podvodníci chceli oklamať známeho novinára: Mikušovič povedal, aké techniky využívajú, obeťou môže byť každý

Moderní internetoví či telefonickí podvodníci dnes už skúšajú rôzne viac či menej uveriteľné triky, ako z ľudí vylákať peniaze. Niektoré sú primitívne a na prvý pohľad zrejmé, no občas sa stane, že potrápia aj skúseného človeka.
Niečo podobné sa najnovšie stalo aj novinárovi Denníka N Dušanovi Mikušovičovi, ktorý sa o túto nepríjemnú skúsenosť podelil na Facebooku. Ako opisuje, zrazu mu volalo utajené číslo a hlas na druhej strane sa predstavil ako policajt z kriminálky. Neprišlo mu to nijako podozrivé.
„Oznámil mi, že vyšetruje spáchanie trestného činu, a spýtal sa, či mi hovorí niečo meno Maroš Bartoš. Povedal som, že nie. „Policajt“ povedal, že dostali hlásenie od ČSOB v Bardejove, že dotyčný sa pokúsil získať úver na 10-tisíc eur na moje osobné údaje, s notársky overenou plnou mocou,“ opisuje novinár.
Neskôr to podvodník prehnal
„V priebehu toho mi asi dvakrát zopakoval, že dostanem predvolanie na výsluch a teraz len spisuje protokol. Žiadne ťahanie hesiel a údajov, nič, čo by bol prvý plán. Prvá podozrivá vec bola, až keď chcel e-mail, aby mi poslal fotku pána Bartoša, lebo vraj môže používať vymyslené meno, tak či ho nepoznám vizuálne,“ dodal.
V tomto momente to už začalo byť podľa neho podozrivé. Na mail mu následne prišla pomerne bizarná pátracia šablóna. „Ale potom to už šlo – začali reči o tom, že sa spojí s „bezpečnostným pracovníkom Národnej banky Slovenska“, aby som neskôr spolu s ním „anuloval plnú moc“ a „poistili mi účet v banke“, s ktorým sa môžem kontaktovať videohovorom cez Whatsapp. Skončili sme na otázke, aby som mu povedal – nie presne, ale na škále – sumu na účte, aby podľa toho mohli klasifikovať škodu,“ opisuje Mikušovič.
Po odmietnutí však zrejme podvodník už stratil nervy alebo jednoducho nemal plán a prišli úplné nezmysly. Páchateľ sa začal vyhrážať, že keď nebude spolupracovať, z postavenia poškodeného sa stane spolupáchateľom. „Keď som vzápätí volal na 158, operačný mi povedal, že som dnes asi tridsiaty, čo tento typ telefonátu oznamuje, a že veľkolepým záverom je žiadosť o presmerovanie peňazí na „bezpečný účet“ (toto už poznáte z policajných Facebookov, tam som sa ja so svojím „policajtom“ už nedostal),“ doplnil novinár.
Na záver dodal, že s podvodníkom volal dlhých 15 minút. „Keď sa mi to rozležalo v hlave, našiel som 15 nezmyslov, ktoré ten človek hovorí, ale počas telefonátu som si ich neuvedomil. A to sa čiastočne živím ako niekto, kto má trefne reagovať na veci, ktoré mi hovoria v rozhovoroch respondenti.“
