Zlá situácia v obľúbenej destinácii: Evakuovali niekoľko dedín, očakávajú sa nové ohniská požiarov

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Z dôvodu zlých poveternostných podmienok zostáva riziko vzniku nových požiarov na mnohých miestach vysoké, a to najmä v oblasti okolo Atén a na ostrove Eubója.

Grécke záchranné služby počas víkendu dostali pod kontrolu niekoľko požiarov, avšak z dôvodu sucha a silného vetra predstavitelia civilnej ochrany očakávajú nové ohniská. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Rozsiahly lesný požiar zachvátil oblasť juhovýchodne od Atén a podľa meteorologickej služby zničili plamene takmer 1600 hektárov poľnohospodárskej pôdy, lesov a krovinatých porastov. Úrady tiež z preventívnych dôvodov evakuovali niekoľko dedín a približne 400 ľudí potrebovalo pomoc.

Požiar si v piatok vyžiadal aj obeť. Muž zomrel po tom, čo jeho dom v odľahlej oblasti zachvátili plamene. Požiare, ktoré zasiahli aj časti severovýchodného Peloponézskeho ostrova, zničili desiatky domov a zabili mnoho zvierat. Grécke médiá podľa DPA v nedeľu informovali, že hasiči majú situáciu na ostrove z veľkej časti pod kontrolou.

Foto: SITA/AP

Naďalej prebieha vyšetrovanie príčiny požiarov

Starosta dediny neďaleko Atén uviedol, že pravdepodobne išlo o podpaľačstvo. Pre štátnu televíziu ERT povedal, že na mieste vzniku požiaru bola plynová nádoba a obyvatelia hlásili, že tam spozorovali osobu na motocykli, ktorá sa podľa nich správala podozrivo.

Vyšetrovania polície a hasičského zboru odhalili, že požiar juhovýchodne od Atén pravdepodobne zapríčinil poškodený elektrický kábel. Podľa medializovaných správ polícia predbežne zadržala dvoch technikov gréckeho prevádzkovateľa energetickej siete HEDNO. Vyšetrovatelia sa totiž domnievajú, že elektrické vedenie, ktoré v piatok zapríčinilo požiar, nebolo riadne udržiavané.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac