Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú

Ľudia často zvieratá „poľudšťujú“ – premietajú na ne vlastné potreby, pričom prehliadajú ich biologické potreby, povedala veterinárka Poláčková, ktorá vás naučí rozumieť zdraviu vášho domáceho miláčika. Mária Poláčková nám v našom rozhovore okrem iného vysvetlila aj to, aké chyby robia ľudia v starostlivosti o svojich domácich miláčikov najčastejšie a čím by sme ich mali kŕmiť.
S veterinárkou sme sa však rozprávali aj o tom, akým mýtom ľudia stále veria, či odporúča kastráciu, v akých prípadoch je eutanázia nevyhnutná, čo si myslí o kúpe psa bez papierov a o kontaktných zoo.
MVDr. Mária Poláčková je veterinárka, ktorá robí veterinu inak. „Pochopila som, že majitelia psov o svojich zvieratách skoro nič nevedia. Nepoznajú ich základné fyziologické parametre ani to, kedy ich niečo bolí, kedy je to už natoľko vážne, že by mali navštíviť veterinára. Zároveň majú nepravdivé informácie o základných preventívnych úkonoch, ako je očkovanie, odčervenie, kastrácia a iné.“ Preto založila projekt Veterina inak, vďaka ktorému pomáha nielen majiteľom, ale najmä zvieratám, pričom ľudí edukuje na základe vedeckých štúdií a opiera sa o najnovšie poznatky.
Aké najčastejšie chyby robia ľudia v starostlivosti o svojich domácich miláčikov, najmä psov a mačiek?
Najčastejšie vidím podceňovanie prevencie. Ľudia riešia problém až vtedy, keď je zviera choré. Veľmi časté sú aj chyby v kŕmení – nevhodná strava, obezita, ale aj zanedbaná dentálna hygiena, málo pohybu pri psoch a nedostatok podnetov pri mačkách.
Ľudia často zvieratá „poľudšťujú“ – premietajú na ne vlastné potreby, pričom prehliadajú ich biologické potreby.
Akým mýtom o psoch a mačkách ľudia stále veria?
Stále ma nejaký nový mýtus dokáže prekvapiť, ako napríklad, že pes musí žrať kosti, že mačka si poradí sama a veterinára nepotrebuje, že sučka by mala mať aspoň raz šteniatka, že zvieratá necítia bolesť ako ľudia.
Tieto mýty spôsobujú množstvo zbytočných zdravotných problémov.
Stretli ste sa s prípadom, keď majiteľ svojmu zvieraťu nevedomky spôsobil viac škody než úžitku domácou liečbou?
Áno, bohužiaľ, často. Ľudia podávajú zvieratám ľudské lieky proti bolesti, bylinky, oleje, alkohol na rany, cesnak proti parazitom…
Nedávno sme riešili psa s ťažkou otravou po užití lieku Diclofenac, majiteľ mu chcel pomôcť, ale práve to ho skoro stálo život.
Mali by sme podávať psom a mačkám výživové doplnky, vitamíny ako prevenciu?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čím by sme mali kŕmiť psy – či je zdravšie mäso alebo granuly;
- aké jedlo je pre psy jedom;
- či by sme psom a mačkám mali čistiť zuby a uši;
- či veterinárka odporúča kastráciu;
- v akých prípadoch odporúča eutanáziu;
- ako prebieha samotný proces eutanázie;
- aký má názor na kúpu čistokrvného psa bez papierov;
- aký má názor na kontaktné zoo;
- aký bizarný prípad vo svojej veterinárnej ambulancii zažila.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku