Utekajte ho vyskúšať: Piata generácia ChatGPT je už zadarmo dostupná pre používateľov, očakávania sú vysoké

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Spoločnosť OpenAI vo štvrtok vydala piatu generáciu svojho ChatGPT.

GPT-5 je dostupný bezplatne pre všetkých používateľov služby, ktorú týždenne používa takmer 700 miliónov ľudí, informovala agentúra AFP a AP.

GPT‑5 prináša skokový pokrok v presnosti, rýchlosti, uvažovaní, rozpoznávaní kontextu, štruktúrovanom myslení a riešení problémov,“ uvádza sa vo vyhlásení OpenAI.

Aktualizácia četbota bola pozorne sledovaná ako meradlo toho, či generatívna umelá inteligencia (AGI) rýchlo napreduje alebo narazila na svoje hranice, napísala AP. GPT-4 bol vydaný pred viac ako dvomi rokmi. Obdobie odvtedy podľa agentúry poznačili rozsiahle investície, nadšenia aj obavy z možností umelej inteligencie.

Vysoké očakávania

Očakávania od najnovšej verzie ChatGPT sú podľa AP vysoké. Spoločnosť zo San Francisca dlhodobo prezentuje svoje pokroky ako cestu k technológii AGI, ktorá má prekonať ľudí v ekonomicky hodnotnej práci.

GPT-3 mi pripadal ako rozhovor so stredoškolákom – položíte otázku a možno dostanete správnu odpoveď, možno dostanete niečo šialené. GPT-4 na mňa pôsobil ako rozhovor s vysokoškolákom. GPT-5 je prvýkrát, kedy mám skutočne pocit, že hovorím s odborníkom na úrovni PhD v akejkoľvek oblasti,“ povedal výkonný riaditeľ OpenAI Sam Altman. Nový model označil za „všeobecne inteligentný“.

Piata generácia četbota bola vyškolená tak, aby bola dôveryhodná a poskytovala čo najužitočnejšie odpovede bez toho, aby napomáhal zdanlivo škodlivým zámerom, ozrejmil podľa AFP vedúci výskumu bezpečnosti v OpenAI Alex Beutel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Celý život ste ich jedli nesprávne. Šéfkuchár vysvetlil, prečo je toľko druhov cestovín a prečo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac