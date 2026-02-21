Zima je konečne za nami: Pripravte sa, čaká nás skorý nástup jari a prvé teplé dni

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Už v stredu očakávame teploty až 14 °C. Všetko nasvedčuje tomu, že zima je už takmer za nami a čaká nás skorý nástup skutočnej jari.

Očakávať môžeme výrazný „teplý“ zlom a príchod meteorologickej jari, ktorá sa oficiálne začína 1. marca 2026 a trvá tri mesiace, pričom toto obdobie sa končí na konci mája. Astronomickú jar odštartuje jarná rovnodennosť, ktorá nastane v piatok 20. marca 2026.

Podľa iMeteo je jarné počasie v tejto chvíli skutočne už na ceste. Naznačujú to výstupy numerických modelov, ktoré poukazujú na zvýraznenie rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu nad Stredomorím.

Prichádza skutočná jar

V Európe sa čoskoro presadí teplé západné prúdenie a do našej oblasti začne prúdiť veľmi teplý vzduch subtropického pôvodu. Ten bude postupne vytláčať studený vzduch smerom na severovýchod kontinentu.

prvé marcové dni by tak mali v nižších polohách Slovenska priniesť teploty, ktoré sa môžu vyšplhať až k +15 °C.

Otepľovanie sa začne už počas víkendu a od pondelka teploty ešte výraznejšie porastú.

Foto: Pexels

Už v stredu (25. februára) očakávame hodnoty, ktoré môžu dosiahnuť až 14 °C. V piatok sa síce opäť mierne ochladí, no všetko nasvedčuje tomu, že zima je už takmer za nami a čaká nás skorý nástup skutočnej jari.

Ako dodáva iMeteo, so západným prúdením zvyčajne prichádza aj zvýšená vlhkosť a frontálne systémy. Okrem vyšších teplôt tak na naše územie dorazí aj viac oblačnosti a dažďa.

Spolu s príchodom jari nás čaká aj zmena zimného času na letný, ktorá dorazí už čoskoro. Už v tento deň si nezabudnite prestaviť hodinky, pospíme si o hodinu kratšie.

Napriek tomu možno konštatovať, že snehová pokrývka sa na väčšine územia Slovenska definitívne vytratí. Poslednými dozvukmi zimy budú už len lokálne prízemné mrazy, pričom počasie postupne nadobudne výrazne jarný charakter a zemský povrch sa bude čoraz viac prehrievať.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude oblačno až zamračené, ráno a predpoludním miestami zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach, na východe len ojedinele, sneženie alebo dážď so snehom, na juhu aj dážď. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 0 až 5 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom dosiahne okolo -3 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý, miestami prevažne južný vietor do 6 metrov za sekundu (20 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3 milimetrov / do 3 centimetrov snehu.

