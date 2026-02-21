Zima je konečne za nami: Pripravte sa, čaká nás skorý nástup jari a prvé teplé dni

Očakávať môžeme výrazný „teplý“ zlom a príchod meteorologickej jari, ktorá sa oficiálne začína 1. marca 2026 a trvá tri mesiace, pričom toto obdobie sa končí na konci mája. Astronomickú jar odštartuje jarná rovnodennosť, ktorá nastane v piatok 20. marca 2026.
Podľa iMeteo je jarné počasie v tejto chvíli skutočne už na ceste. Naznačujú to výstupy numerických modelov, ktoré poukazujú na zvýraznenie rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu nad Stredomorím.
Prichádza skutočná jar
V Európe sa čoskoro presadí teplé západné prúdenie a do našej oblasti začne prúdiť veľmi teplý vzduch subtropického pôvodu. Ten bude postupne vytláčať studený vzduch smerom na severovýchod kontinentu.
Už prvé marcové dni by tak mali v nižších polohách Slovenska priniesť teploty, ktoré sa môžu vyšplhať až k +15 °C.
Otepľovanie sa začne už počas víkendu a od pondelka teploty ešte výraznejšie porastú.
Už v stredu (25. februára) očakávame hodnoty, ktoré môžu dosiahnuť až 14 °C. V piatok sa síce opäť mierne ochladí, no všetko nasvedčuje tomu, že zima je už takmer za nami a čaká nás skorý nástup skutočnej jari.
Ako dodáva iMeteo, so západným prúdením zvyčajne prichádza aj zvýšená vlhkosť a frontálne systémy. Okrem vyšších teplôt tak na naše územie dorazí aj viac oblačnosti a dažďa.
Napriek tomu možno konštatovať, že snehová pokrývka sa na väčšine územia Slovenska definitívne vytratí. Poslednými dozvukmi zimy budú už len lokálne prízemné mrazy, pričom počasie postupne nadobudne výrazne jarný charakter a zemský povrch sa bude čoraz viac prehrievať.
Aké počasie nás čaká dnes?
Dnes bude oblačno až zamračené, ráno a predpoludním miestami zmenšená oblačnosť. Postupne na viacerých miestach, na východe len ojedinele, sneženie alebo dážď so snehom, na juhu aj dážď. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 0 až 5 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom dosiahne okolo -3 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý, miestami prevažne južný vietor do 6 metrov za sekundu (20 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3 milimetrov / do 3 centimetrov snehu.
