Môže si kúpiť čo len chce: Slovensko má nového milionára, rozprávkovú sumu mu priniesli tieto čísla

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Za rozprávkovú výhru zaplatil 10,50 eura.

Slovensko má opäť nového milionára. Hráč z Nitrianskeho kraja v stredajšom žrebovaní hry LOTO vyhral rozprávkových 2 533 224,30 eura. Jackpot v prvom ťahu padol tento rok už tretíkrát a tentoraz zmenil život ďalšiemu človeku.

Podľa informácií spoločnosti TIPOS si výherca stavil priamo v deň žrebovania. Na predajnom mieste požiadal o desaťtipovú náhodnú stávku, pridal si aj hru JOKER a zaplatil 10,50 eura. Nikto netušil, že práve v tej chvíli podpisuje svoju vstupenku do sveta milionárov.

Týchto šesť čísel mu prinieslo šťastie

Osudným dňom bol 15. október 2025. V prvom ťahu hry LOTO padli čísla 1, 11, 12, 26, 37 a 47. Presne túto kombináciu mal na jednom zo svojich tipov aj výherca. Kým väčšina hráčov v ten večer odchádzala s prázdnymi rukami, on sa stal majiteľom viac ako dva a pol milióna eur.

Ilustračná foto: Pexels

Výhra, ktorá sa zapíše do histórie

Výhra vo výške 2 533 224,30 eura sa zaradila medzi tie najväčšie v histórii slovenskej lotérie. Ide o 24. najvyššiu výhru, aká kedy v LOTE padla, a zároveň o 33. najväčšiu výhru vo všetkých číselných hrách spoločnosti TIPOS. Nový výherca je už 70. milionárom, ktorý sa do tejto elitnej skupiny dostal vďaka hre LOTO. Celkovo je 81. hráčom, ktorý v číselných hrách TIPOSU vyhral sumu presahujúcu milión eur.

LOTO patrí medzi najobľúbenejšie číselné hry na Slovensku. Hráč tipuje šesť čísel z radu od 1 do 49 a žrebovanie sa koná v stredu, piatok a nedeľu. Jedna stávka stojí 1 euro a hráč si môže podať až desať tipov. Minimálny jackpot v prvom ťahu začína na sume 500 000 eur, no ako ukazuje tento prípad, hranica výhry je len otázkou šťastia.

Hrajte zodpovedne

Spoločnosť TIPOS upozorňuje, že lotérie sú určené len pre plnoleté osoby. Do hier by sa malo vstupovať zodpovedne a s mierou. Ako pripomína TIPOS, „Hrajte pre radosť, nie pre peniaze.“ Pre výhercu z Nitrianskeho kraja to však bude radosť, ktorá mu už nikdy nezmizne z pamäti.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Viali sa na nás prvé snehové vločky: Zima klope na dvere, teploty na pár dní…

