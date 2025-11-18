Žila už aj z menej peňazí. Alena Heribanová otvorene priznala, ako je to u nej s dôchodkom, toto by ste o nej nepovedali

Slovenská moderátorka, autorka a bývalá televízna hlásateľka sa po toľkých rokoch cíti pred kamerami ako ryba vo vode. Vybudovala si peknú kariéru, patrí medzi uznávané televízne osobnosti a spoznávajú ju ľudia po celom Slovensku. Človek by povedal, že sa má dobre, no aj osobnosti slovenskej kultúry narazia v určitom veku na kameň úrazu, ktorým je penzia.
S dôchodkami to nie je také ružové ani v prípade známych tvárí. Roky tvrdej práce a úspechov nie sú zárukou, že sa bude mať človek v pokročilejšom veku dobre. A aj keď má Alena Heribanová za sebou bohatú prax, čo sa týka práce v televízii, ani zďaleka nekončí. Dôchodkový vek zrejme u nej nie je dôvodom odpočinku. Na začiatku tohto roka oslávila jubileum – 70 rokov, no pracovať neprestala, ako uviedla v rozhovore pre Nový čas.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vedela by existovať bez druhého príjmu
Nízke penzie a ich vplyv na život až tak veľmi bývalá hlásateľka nepociťuje. Na druhej strane, všíma si situáciu na Slovensku. „Mne je ťažko odpovedať, pretože ja som aktívna dôchodkyňa a stále mám možnosť privyrobiť si, ale keď vidím, ako rastú ceny potravín a energií, tak je jednoznačné, že je to čoraz ťažšie, a nielen pre dôchodcov, ale aj rodiny,“ povedala otvorene.
Ak by sa však ocitla v núdzi a nemala by prácu, i napriek tomu by to dala. Nebola by to totiž výnimočná situácia, ktorej by čelila. „Vedela by som si predstaviť, že by som druhý príjem nemala, pretože som už žila aj z menej peňazí pre rôzne životné okolnosti. Treba myslieť na to, čo naozaj potrebujeme a nebrať všetko, čo chceme,“ poznamenala moderátorka relácie Anjeli strážni.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Alena Heribanová má zjavne pestrý život a nenudí sa. Okrem moderovania taktiež píše knihy a na konte má podľa Koktejlu napríklad publikácie Vždy s úsmevom a Babinec s Alenou Heribanovou. Taktiež je predsedníčkou najstaršieho ženského spolku na Slovensku s názvom Živena. Odpočinok u nej zatiaľ nie je na programe, a kým ostatné dôchodkyne spomaľujú, ona očividne pridáva plyn a užíva sa život.
Nahlásiť chybu v článku