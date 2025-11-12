Žil nebezpečný život. Víťaz SuperStar prehovoril o momente, keď so všetkým skoncoval, toto ho zachránilo

Známy spevák má za sebou búrlivé obdobie, ktoré sa takmer skončilo veľmi zle. Prišiel však do bodu, keď si povedal „dosť“ a podnikol určité kroky, ktoré ho doviedli tam, kde je teraz. Dnes z neho srší šťastie a je vidieť, že sa tiež dostal do formy. Sajfa si to hneď všimol, keď víťaz Česko Slovenskej SuperStar z roku 2011 zavítal do jeho šou.
Lukáš Adamec prijal pozvanie do šou vo FUN rádiu, kde sa Sajfovi naplno otvoril a úprimne priznal viaceré veci vo svojom živote, na ktoré nie je práve najpyšnejší. Avšak pred moderátora si sadol úplne iný človek, než akým bol kedysi. „Život ti plynie celkom veselo. Vyzeráš výborne. Vyzeráš dokonca aj fit,“ pochválil Sajfa speváka hneď na začiatku relácie. „Vyzeráš asi najlepšie, ako si kedy vyzeral, nie?“ pokračoval.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nebol spokojný
Umelec sa trošku pousmial a dodal, že už vyzeral lepšie, ale to nemal ani 18 rokov. „Žijem najzdravšie, ako som kedy žil. Odkedy sa my poznáme, tak určite. A určite som žil aj horšie, než čo sme sa naposledy videli,“ priznal Lukáš, ktorý má dokonca zabehnutý polmaratón. „Ale to, že som to zvládol pod dve hodiny, nie je nejaký výkon,“ poznamenal skromne.
Sajfa ho viackrát počas rozhovoru nazval rockerom, s čím sa však spevák nestotožňuje úplne, aj keď žil taký život. „Určite to nebol život, ktorý bol disciplinovaný. A zdravý už vôbec nie,“ ozrejmil úprimne Lukáš Adamec.
„Má to nejakú hranicu, aspoň u mňa, lebo keď to nemá hranicu, tak to môže skončiť veľmi zle. Poznám ľudí, ktorí sú „highlanderi“ a vedia takto žiť veľmi dlho, ale aj tak príde raz ten bod… Hlavne tie staré školy, ktoré poznali úplnú hlbokú lásku k alkoholu viac než my. My sme už mali to spektrum širšie, si myslím, v týchto časoch, ale niektorí tomu alkoholu oddali svoj život,“ doplnil.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Okrem alkoholu to boli párty a nadávky, to všetko sa spája s divokým rockerský životom. Ako však spomenul spevák, raz príde okamih, kedy s tým človek sekne, ako to bolo aj uňho. „Moje správania a životospráva predtým určite neboli udané vedome. To bol proste voľný pád a ja som sa rozhodol, že sa budem tváriť, že si to užívam. Ale zistil som, že nie som spokojný. Hlavne to moje uvedomenie a seknutie so všetkým, aj s alkoholom, aj so všetkým ostatným…“ prezradil Lukáš.
Nahlásiť chybu v článku