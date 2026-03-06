Ikonická slovenská firma je na pokraji kolapsu. Pomoc žiada od štátu, dlhy má v miliónoch

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Martin Cucík
Neografia, legendárna tlačiareň patriaca pod Maticu slovenskú, bojuje o prežitie. V hre je aj pomoc štátu.

Jedna z najstarších slovenských priemyselných značiek sa ocitla vo vážnych problémoch. Tlačiareň Neografia, ktorá pôsobí v meste Martin, vstúpila do reštrukturalizačného procesu po rokoch finančných strát. Firma s viac než 150-ročnou históriou teraz bojuje o prežitie a jej budúcnosť závisí od dohody s veriteľmi.

Tlačiareň Neografia požiadala o ochranu pred veriteľmi ešte 4. decembra 2025, keď podala návrh na povolenie reštrukturalizácie. Okresný súd v Žiline následne 18. decembra 2025 začal reštrukturalizačné konanie a po preskúmaní situácie firmy rozhodol 16. januára 2026 o povolení reštrukturalizácie.

Podľa údajov z konkurzného registra sa do konania prihlásilo až 281 veriteľov. Celkovo ide o takmer 700 pohľadávok v celkovej výške viac než 16,27 milióna eur, rozsah finančných problémov martinskej tlačiarne je teda obrovský.

Foto: Finstat

Iba na poistnom dlhuje spoločnosť viac ako 787 000 eur. Najväčším veriteľom je Všeobecná úverová banka. Tej spoločnosť dlží viac ako 3,5 milióna eur. Banka vraj podľa spoločnosti eviduje pohľadávku dvakrát. Ak by to bola pravda, celková dlžná suma by sa znížila na takmer 13 miliónov eur.

O pomoc žiadajú aj štát

Jednou z možností, ako by sa polygrafická spoločnosť mohla dostať z reštrukturalizačných problémov, je podľa jej vlastníkov aj zásah štátu. Ten by mohol spočívať napríklad v odkúpení časti akcií firmy.

Na štvrtkovom tlačovom brífingu v Martine to uviedol predseda Matice slovenskej Marián Gešper, informovala o tom TASR. Organizácia, ktorá je majoritným akcionárom tlačiarne, podľa neho hľadá spôsoby, ako stabilizovať finančnú situáciu podniku.

Snažíme sa udržať tento veľmi dôležitý článok slovenského priemyslu. V súčasnosti nemáme kapitál na to, aby sme vedeli sami bez pomoci štátu alebo nejakého iného investora zvrátiť túto situáciu,“ povedal Gešper.

Tlačová konferencia na tému reštrukturalizácie polygrafickej spoločnosti Neografia. Foto: TASR – Daniel Stehlík

Úsporné opatrenia sa dotkli aj personálu, ktorého počet sa znížil približne na 230 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Tkáč poznamenal, že na to, aby firma Neografia zostala konkurencieschopná, je nevyhnutné, aby počet zamestnancov neklesol pod 200 osôb.

Podľa správcu Matice slovenskej Maroša Smoleca, by štát mohol firme pomôcť aj tým, že by odkúpil nevyužívaný majetok v starom areáli na Volgogradskej ulici. Hodnota tohto majetku sa pritom odhaduje približne na osem miliónov eur.

Tržby sú, zisk však nie

Spoločnosť sa pritom trápi dlhodobo. V roku 2023 sa jej strata dostala podľa portálu Finstat k hranici štyroch miliónov eur. Tržby sa v rokoch 2023 a 2024 pohybovali nad úrovňou 30 miliónov eur.

Foto: Finstat

Ešte v roku 2022 to však bolo viac ako 46 miliónov. Prepad o približne 15 miliónov eur teda, zdá sa, spoločnosť finančne nezvládne.

Prioritou je export

Neografia je jedna z najväčších a najstarších tlačiarní na Slovensku. Poskytuje komplexné polygrafické služby vrátane výroby kníh, časopisov, učebníc, katalógov a reklamných materiálov. Firma má vyše 150-ročnú tradíciu, prevádzkuje 8 tlačových strojov a 41 tlačových agregátov a ročne spracuje približne 17 miliónov kilogramov papiera pre viac než 350 zákazníkov z viac ako 15 európskych krajín.

Spoločnosť sa pritom zameriava najmä na export. Obrat firmy podľa krajín je najvyšší v Nemecku, nasledujú Spojené kráľovstvo, Slovensko a Česká republika.

Zároveň je Neografia posledným národným podnikom, ktorý vlastní Matica slovenská ako verejnoprávna ustanovizeň.

