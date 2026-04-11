Žeravá láva zo sopky sa presúva smerom k moru. Vybuchuje už od februára

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Réunion leží v Indickom oceáne východne od Madagaskaru a žije na ňom približne 870-tisíc ľudí.

Žeravá láva zo sopky na francúzskom ostrove Réunion v Indickom oceáne, ktorá vybuchuje už od februára, sa presúva smerom k moru. Ukázali to najnovšie družicové snímky, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.

Upravený záber, ktorý v piatok zverejnila Európska vesmírna agentúra (ESA), zachytáva stĺp dymu zo sopky Piton de la Fournaise, ako aj stopy po predchádzajúcich erupciách v podobe tmavohnedých oblastí nachádzajúcich sa v blízkosti krátera.

Záber zhotovil v polovici marca satelit Sentinel-2. Na zvýraznenie lávy boli použité krátkovlnné infračervené kanály.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ESA Earth Observation (@esa_earth)

Je jednou z najaktívnejších sopiek na svete

Piton de la Fournaise sa považuje za jednu z najaktívnejších sopiek na svete a je jedinou aktívnou sopkou na Réunione. Najnovšia erupcia sa začala v polovici februára a hoci sa v nej vyskytli prestávky, odborníci tvrdia, že stále pretrváva. Aktivitu zaznamenalo tento týždeň aj miestne vulkanologické observatórium.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Smrteľná nehoda v žilinskom okrese: 35-ročný muž zostal zakliesnený pod štvorkolkou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na nože
Slováci a Česi v zahraničí
Najnovšie články

