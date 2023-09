Ženu trápili ukrutné bolesti: Lekári po roku a pol prišli na to, že v nej zabudli po operácii nástroj o veľkosti taniera

Žena na Novom Zélande priviedla na svet bábätko pomocou cisárskeho rezu. Zotavenie je samo o sebe náročné, no mamičku aj rok a pol po operácii trápili ukrutné bolesti. Lekárov žiadala o pomoc niekoľkokrát, no nevedeli prísť na to, čo sa deje. Až kým v jej tele nenašli zabudnutý nástroj s rozmermi taniera.

V jej tele zabudli nástroj

Ako informuje CNN, 18 mesiacov po pôrode cisárskym rezom našli lekári v bruchu ženy chirurgický nástroj veľkosti taniera. Retraktor, ktorý má tvar kruhu a môže mať v priemere až 17 centimetrov, jej zostal v tele po tom, ako priviedla na svet dieťa v roku 2020. Retraktor sa používa na odtiahnutie okrajov rany počas operácie.

Žena niekoľko mesiacov trpela chronickými bolesťami a absolvovala niekoľko rôznych vyšetrení vrátane röntgenových snímok, aby zistila, čo sa stalo. Na tých ale nástroj v jej tele viditeľný údajne nebol. Bolesť bola taká silná, že žena musela navštívila pohotovosť. CT vyšetrenie brucha napokon prítomnosť nástroja odhalilo a lekári ho okamžite odstránili.

Riziko je minimálne

Novozélandská komisárka pre zdravie a zdravotné postihnutie Morag McDowellová v správe zverejnenej v pondelok konštatovala, že nemocnica porušila kódex práv pacientov. Nemocnica spočiatku tvrdila, že na vine je mladá zdravotná sestra, ktorá nevenovala primeranú pozornosť svojej práci a starostlivosť o pacientku zanedbala.

Podľa McDowellovej ale nemocnica má mať zavedený systém, ktorý podobným zlyhaniam zabráni. Pacientka totiž bola rok a pol celkom zbytočne vystavená utrpeniu. Vyšetrovanie prípadu ukázalo, že aj keď sa bežne po operácii rátajú všetky nástroje, retraktor na ich zozname nie je. Jeho časť totiž ostáva počas zákroku mimo tela a riziko, že sa naň zabudne, je minimálne (no očividne nie nulové).

Nemocnica sa pacientke ospravedlnila a verejnosť uistila, že takéto prípady sú extrémne zriedkavé a pacientky sú na ich pôrodníckom oddelení v bezpečí.