Matka mu priala, aby zomrel: Muž bol vo svojom tele uväznený 12 rokov, všetko vnímal, no nemohol sa hýbať

Martin Pistorius sa narodil ako zdravé dieťa. Vyrastal v Južnej Afrike a zaujímal sa najmä o elektroniku, rezistory a tranzistory ho úplne fascinovali. Všetko sa ale zmenilo, keď mal 12 rokov a jeho život sa premenil na peklo.

Ako píše web NPR, zo dňa na deň Martin Pistorius náhle ochorel. Lekári si neboli istí, čo mu je, odhadovali to ale na kryptokokovú meningitídu a tuberkulózu. Jeho stav sa postupne zhoršoval. Nakoniec stratil schopnosť samostatného pohybu, schopnosť nadviazať očný kontakt a nakoniec aj schopnosť hovoriť.

Jeho rodičom, Rodneymu a Joan Pistoriusovým, lekári povedali, že ich syn akoby prestal existovať. V nemocnici im odporúčali, aby ho vzali domov a udržiavali ho v pohodlí, kým nezomrie. Martin sa ale odmietal vzdať života. Jeho otec vstával každý deň o piatej ráno, obliekol ho, naložil do auta a odviezol do centra špeciálnej starostlivosti.

Martin Pistorius, the boy who spent 12 years of his life in a coma like state, claims that he ‚heard everything‘ including his own mother saying „I hope you die‘. pic.twitter.com/mddExRtXyn

