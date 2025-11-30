42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol

Každý deň prichádzame do styku s veľkým počtom ľudí, aj keď si to možno ani neuvedomujeme. Od spolužiakov a kolegov, cez rodinu a kamarátov až po susedov, ktorých pravidelne stretávame vo výťahu vždy v rovnakom čase. A keď svoju rutinu raz vynechajú, začne pracovať naša fantázia a rozmýšľame, čo sa im mohlo prihodiť. Tak schválne – ak by ste odrazu len tak zmizli vy, koľkí by si to všimli?
Smutný príbeh Chorvátky menom Hedviga Golik môže znieť ako legenda či mýtus, no jeho trpkosť spočíva v tom, že sa skutočne odohral. V roku 2008 úplnou náhodou objavili jej telo a ukázalo sa, že dlhé desiatky rokov o tejto žene nikto ani len nepočul a ani ju nehľadal. Pretože keby áno, prísť na to, že sa jej telo pomaly rozkladá vo vlastnej posteli, by nebolo vôbec náročné. Kvôli súhre viacerých okolností ju našli mŕtvu až po dlhých 42 rokoch.
Pred niekoľkými týždňami sa na diskusnom fóre Reddit objavilo vlákno, v ktorom ľudia začali búrlivo rozoberať záhadné úmrtie Hedvigy Golik. Prišli s rôznymi teóriami alebo sa podelili s pestrými informáciami, na ktoré v zákutiach internetu narazili.
Podľa fám bola uzavretá aj agresívna
Objavili sa medzi nimi údajne citované slová susedy menom Katica Carić, podľa ktorej Golik často menila svoje nálady – raz bola uzavretá a potom agresívna. Podľa nej sa s ostatnými nájomníkmi okolitých bytov nestretávala, a keď už s nimi nadviazala kontakt, tak na nich kričala alebo ich v hneve naháňala.
Niekto ďalší uviedol, že mala bývať v byte, ktorý bol určený pre gazdinú. Bol malý a ona ho mohla využívať zadarmo. Iný komentujúci zas doplnil, že susedia mali tušiť o jej smrti už v roku 1981, akurát to údajne nenahlásili, pretože sa vadili o to, kto získa vlastníctvo jej bytu – keďže zaň vyplatili dlh, nárokovali si ho.
Našli sa aj diskutujúci, ktorých osud Hedvigy Golik vydesil natoľko, že si medzi sebou radili, ako sa mu vyhnúť. Rozbehla sa debata o tom, že by mali mať aspoň jednu osobu, s ktorou si každý deň zavolajú. Tak sa nestane, že by prišli o život a nikto by si to dlhé roky ani len nevšimol. Viacerí upozornili, že počet ľudí, ktorí vo vyššom veku bývajú sami, narastá, a preto tento prípad nemusí byť ojedinelý.
Ozvala sa napríklad 65-ročná žena, ktorá opísala, že vie, že „smrtka s kosou“ sa blíži. „Každý deň sa niekomu ozývam e-mailom a mám susedov, na ktorých sa môžem obrátiť, ak mi bude zle,“ priznala. Podelila sa však aj o svoju skúsenosť, ktorá sa jej prihodila pred pár rokmi. Pri vstávaní z gauča nešťastne spadla a počula pritom prasknutie v členku. Keď zašla na pohotovosť, ukázalo sa, že je zlomený a bola odkázaná na mesačnú starostlivosť v rehabilitačnom zariadení, pretože nebolo nikoho, kto by sa o ňu mohol postarať. Chcela tým upozorniť na to, že za stenami našich bytov a domov sa môže udiať čokoľvek.
Čo sa záhadnej Hedvige Golik naozaj stalo?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo sa vie o Hedviginom tajomnom živote;
- čím bolo vysvetľované, že si zápach z jej bytu tak dlho nikto nevšimol;
- ako napokon objavili jej telo;
- prečo príbeh Hedvigy Golik desí ľudí aj dnes.
