Žena sa za noc stala najbohatšou osobou na svete. Rozhodla sa však, že to nevyužije

Predstavte si, že by vám z ničoho nič na karte pribudli nie milióny, ale miliardy. Stali by ste sa najbohatším človekom planéty a dokonca by ste 100 000-násobne predbehli aj Elona Muska. Čo by ste robili? Táto žena sa rozhodla, že to nevyužije.
Rozprávkový majetok
Ako informuje web LADbible, žena sa zo dňa na deň stala najbohatšou osobou na svete a obrovským majetkom prekonala Elona Muska a Billa Gatesa. Avšak má to háčik. Ba skôr poriadny hák.
Majiteľka biznisu v Nottinghame, 29-ročná Sophie Downing, nedávno dostala darčekovú poukážku s hodnotou približne 10 libier (niečo vyše 11 eur). Použiť ju mohla v miestnej kaviarni 200 Degrees.
Keď sa však rozhodla kartu použiť na nákup nápoja, ostala Sophie možno v najväčšom šoku, aký vo svojom živote zažila. Na darčekovej karte totiž nebolo 10 libier, ale 63 000 000 000 000 000 (63 biliárd) libier (72 000 000 000 000 000 eur). Majetok Elona Muska má v porovnaní s tým hodnotu „len“ 624 miliárd libier (takmer 714 miliárd eur). Sophie je teda približne 100 000-násobne bohatšia ako Musk.
A Nottingham woman became the richest person in history — on paper — after a gift card glitch at her local coffee shop loaded her £10 Christmas present with a balance of £63 quadrillion, making her worth over 100,000 times more than Elon Musk.
The catch? Sophie Downing, 29, can… pic.twitter.com/7ySu6y6LQN
— The scoop stateside (@ScoopStateside) February 21, 2026
Kaviareň sa k pochybeniu nevyjadrila
Poriadne prekvapený ostal aj pokladník, ktorý jej chcel nákup naúčtovať. Povedal jej, že niečo také síce ešte nevidel, no Sophie si môže darčekovú kartu s danou hodnotou pokojne ponechať. Sophie tomu celému neverila a myslela si, že ide o žart, až kým nedostala do ruky pokladničný doklad.
Má to však nevýhodu. Sophie si totiž z peňazí nemôže kúpiť auto, dom a ani pomôcť hladujúcim ľuďom v chudobných regiónoch. Môže si z nich len kupovať kávu a croissanty v danej kaviarni. Žena kartu použila aj druhýkrát, no keď si uvedomila, že tým z astronomickej sumy v podstate nič neubudlo, ozvalo sa v nej svedomie. Rozhodla sa, že darčekovú kartu už nikdy viac nepoužije.
Ako vôbec k takémuto omylu došlo? Sophie si myslí, že ako sumu omylom naskenovali čiarový kód. Uvedomuje si, že by mohla pokojne vojsť do kaviarne a všetko v nej vykúpiť, no nechce to. Kaviareň sa k pochybeniu nevyjadrila, zdá sa teda, že je pre ňu dobré, že má v sebe bilionárka silný morálny kompas.
