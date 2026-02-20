Súkromný ostrov môže byť na jeden rok váš: Môžete sa zapojiť do súťaže, má to však háčik

Petra Sušaninová
Chceli by ste si rok užívať relax na súkromnom ostrove?

Švédsko prichádza s jedinečnou ponukou. Ľudia sa môžu zapojiť do súťaže, v ktorej je hlavnou cenou súkromný ostrov. Aké musíte splniť podmienky?

Užite si luxus súkromného ostrova

Ako informuje web Euronews, Visit Sweden núka jedinečnú príležitosť vyhrať na rok jeden z piatich súkromných ostrovov. Cieľom tejto iniciatívy je podeliť sa o švédsky uhol pohľadu na to, čo znamená sloboda, no zároveň zodpovednosť voči prírode.

„Švédsko má viac ostrovov ako akákoľvek iná krajina na svete a radi by sme pozvali ľudí, aby si vychutnali to, čo je možno najautentickejšou formou luxusu: pokoj a ticho prírody na vašom vlastnom ostrove,“ vyjadrila sa Susanne Andersson, generálna riaditeľka Visit Sweden.

Samozrejme, má to nejaké tie háčiky. Napríklad, ak aj vyhráte, nestanete sa majiteľom ostrova. Na jeden rok sa ale stanete jeho správcom. Za ten čas si môžete plnými dúškami užívať krásy ostrova a deliť sa o ne s rodinou a s priateľmi, avšak s ohľadom na miestnu faunu a flóru. Musíte tiež rátať s tým, že ľudia, ktorých ste nepozvali, majú právo cez ostrov prechádzať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Visit Sweden (@visitsweden)

Aké podmienky musia záujemcovia splniť?

V hre je päť súkromných ostrovov, a to Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen a Marsten. Výhra zahŕňa aj spiatočnú cestu do Švédska pre dve osoby. Na ostrovy sa však človek dostane len loďou, prípadne na kajaku.

Ak sa chcete zapojiť do súťaže, musíte zaslať video s vysvetlením, prečo si ostrov zaslúžite práve vy. Dĺžka videa nesmie presiahnuť jednu minútu. Svoje šance môžete zvýšiť šírením videa na sociálnych sieťach s hashtagom #YourSwedishIsland. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 17. apríla 2026. Porota vyberie najkreatívnejšie príspevky a víťazov oznámi v máji tohto roku.

Zapojiť sa môžu aj ľudia zo zahraničia vo veku 18 a viac rokov, s výnimkou miliardárov. Dôvodom je, že Visit Sweden „sa snaží redefinovať luxus ako jednoduchosť, ticho a slobodu v prírode – nie ako materiálny nadbytok“.

