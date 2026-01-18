Žena mala sex 365 dní v rade, aj počas menštruácie. Robila to z iného dôvodu, než by ste si mysleli

Foto: Screen YouTube (HLN)

Zuzana Veslíková
Sex a vzťahy
Zanechalo to následky. Mimoriadne pozitívne.

Nový rok, nové predsavzatia. Kým niektorí z nás si povedali, že budú viac cvičiť, zdravšie sa stravovať alebo začnú šetriť peniaze, potom je tu žena, ktorá po dobu jedného celého roka úspešne vytrvala v zaujímavom experimente. Povedala si, že bude mať sex každý jeden deň celých 365 dní v rade s jedným a tým istým mužom – so svojím manželom. Prezradila, ako ju to ovplyvnilo. 

O svojom experimente, ktorý uskutočnila už pred niekoľkými rokmi, sa Brittany Gibbons zdôverila v článku pre magazín Australian Women’s Health. Priznala, že najviac otázok dostávala na to, či mali s manželom sex aj počas jej menštruácie. Jej odpoveď je, samozrejme, áno.

Viac z témy Sex a vzťahy:
1.
Krvácanie z nosa či halucinácie pri sexe? Vedci skúmali javy počas ženského orgazmu, o ktorých sa doteraz mlčalo
2.
Orgazmus môže byť zlý, ovplyvňujú ho aj rodičia: 6 prekvapivých faktov o ženskom vyvrcholení, ktoré by ste mali vedieť
3.
Aké druhy análneho sexu majú ženy najradšej? Toto sú 3 techniky, ktoré si užívajú najviac
Zobraziť všetky články (86)

Čo ju k tomu viedlo?

Po pôrode Brittany stratila sebadôveru a pri pohľade na svoje nahé telo ju začali zožierať hrozivé myšlienky. Natoľko sa jej nepáčilo, ako vyzerá, že pri sexe zhasínala svetlá alebo sa hanbila vyzliecť donaha. Inšpirovala sa teda od svojej kamarátky, ktorá mala s manželom sex každý deň a ich vzťah považovala za príkladný.

Experiment bol úspešný

Ako prvé si uvedomila, že dovtedy si sex spájala s časom pred spaním. Postupne sa to ale zmenilo a manželia si naň začali vynahradzovať chvíľku aj počas dňa. Čím viac mali medzi sebou intimity, tým sa ich vzťah stal silnejším.

Už po pár mesiacoch sa zmenil aj spôsob, akým Brittany vnímala svoje telo, čo bolo aj hlavným cieľom jej experimentu. Začala sa pri sexe cítiť sebaistejšie a po polroku sa odhodlala vyzliecť si aj tričko bez obáv z toho, ako ju bude vidieť jej partner.

Dnes už s manželom nemajú sex každý deň a Brittany priznala, že ani toto nie je liek na dokonalé manželstvo alebo trik, ako predísť nevere. No jej to pomohlo cítiť sa sebavedomejšie a uvedomila si, že nikdy nešlo o to, či sa zdala príťažlivá pre muža, ale skôr o to, že ona mala problém sama so sebou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac