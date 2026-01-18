Žena mala sex 365 dní v rade, aj počas menštruácie. Robila to z iného dôvodu, než by ste si mysleli

Nový rok, nové predsavzatia. Kým niektorí z nás si povedali, že budú viac cvičiť, zdravšie sa stravovať alebo začnú šetriť peniaze, potom je tu žena, ktorá po dobu jedného celého roka úspešne vytrvala v zaujímavom experimente. Povedala si, že bude mať sex každý jeden deň celých 365 dní v rade s jedným a tým istým mužom – so svojím manželom. Prezradila, ako ju to ovplyvnilo.
O svojom experimente, ktorý uskutočnila už pred niekoľkými rokmi, sa Brittany Gibbons zdôverila v článku pre magazín Australian Women’s Health. Priznala, že najviac otázok dostávala na to, či mali s manželom sex aj počas jej menštruácie. Jej odpoveď je, samozrejme, áno.
Čo ju k tomu viedlo?
Po pôrode Brittany stratila sebadôveru a pri pohľade na svoje nahé telo ju začali zožierať hrozivé myšlienky. Natoľko sa jej nepáčilo, ako vyzerá, že pri sexe zhasínala svetlá alebo sa hanbila vyzliecť donaha. Inšpirovala sa teda od svojej kamarátky, ktorá mala s manželom sex každý deň a ich vzťah považovala za príkladný.
Experiment bol úspešný
Ako prvé si uvedomila, že dovtedy si sex spájala s časom pred spaním. Postupne sa to ale zmenilo a manželia si naň začali vynahradzovať chvíľku aj počas dňa. Čím viac mali medzi sebou intimity, tým sa ich vzťah stal silnejším.
Už po pár mesiacoch sa zmenil aj spôsob, akým Brittany vnímala svoje telo, čo bolo aj hlavným cieľom jej experimentu. Začala sa pri sexe cítiť sebaistejšie a po polroku sa odhodlala vyzliecť si aj tričko bez obáv z toho, ako ju bude vidieť jej partner.
Dnes už s manželom nemajú sex každý deň a Brittany priznala, že ani toto nie je liek na dokonalé manželstvo alebo trik, ako predísť nevere. No jej to pomohlo cítiť sa sebavedomejšie a uvedomila si, že nikdy nešlo o to, či sa zdala príťažlivá pre muža, ale skôr o to, že ona mala problém sama so sebou.
