Žena do bankomatu známej banky vložila 12-tisíc, o všetko prišla: Takto sa to celé stalo, teraz čaká na svoje peniaze

Do bankomatu vložila obrovskú hotovosť a namiesto potvrdenia sa dočkala len čiernej obrazovky. Žena vystupujúca na sociálnej sieti pod prezývkou Aja X sa delí o skúsenosť, ktorá by nahnevala každého. Pokus vložiť 12 000 eur do bankomatu Fio banky skončil technickým zlyhaním a peniaze sa jej na účet stále nepripísali.

Ako píše TN Nova, žena sa snažila hotovosť vložiť v obchodnom centre. „Bankomat mi po vložení peňazí sčernel, vrátil kartu, vytlačil súkromný lístok a reštartoval sa. Potom sa tváril, že všetko funguje normálne,“ opísala incident. Bankovky, ktoré vkladala, mali podľa jej slov hodnotu 300-tisíc českých korún, čo je v prepočte asi 12-tisíc eur.

Reklamácia trvá, peniaze nikde

Po technickom probléme kontaktovala banku, ktorá ju odkázala na najbližšiu pobočku. „Spisujeme reklamáciu. Banka má na vybavenie 30 dní,“ uviedla. Po dvoch dňoch doplnila, že sa jej konečne podarilo získať číslo reklamácie

„Na spočítanie peňazí si vyhradili 15 pracovných dní. To by snáď zvládlo aj malé dieťa,“ komentovala s iróniou. Niektorí diskutujúci sa čudovali, že vkladala takú veľkú hotovosť do bankomatu. Žena však vysvetlila, že v nákupnom centre sa nachádza len bankomat a žiadna pobočka. „Keď to vkladáte cez priehradku, stojí to približne 3 eurá. Takto to jednoducho musím občas risknúť,“ napísala.

Problém nie je ojedinelý

S podobnou skúsenosťou sa prihlásil aj ďalší klient Fio banky. „Vyberal som hotovosť na výplaty pre zamestnancov. Potvrdenie vyliezlo, ale peniaze ostali v bankomate. Trvalo to dva mesiace, kým mi ich vrátili,“ spomína.

Banka tvrdí, že koná podľa pravidiel

Fio banka pre TN Nova uviedla, že reklamácie rieši v súlade s reklamačným poriadkom. „V prípade vkladov je nutná kompletná kontrola bankomatu, jeho hotovosti aj technického stavu. Príčina výpadku mohla byť aj mimo zariadenia,“ uviedol hovorca Jozef Daňo. Do uzávierky článku banka neposkytla ďalšie podrobnosti. Klientka tak zostáva bez peňazí a čaká, kedy sa veci pohnú.