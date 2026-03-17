Žena bola desaťročia podvodníčkou: Prezradila, ako z ľudí vyťahovala peniaze. Teraz to ľutuje

Petra Sušaninová
Dostihli ju výčitky svedomia.

Denne sa na sociálnych sieťach objavujú varovania pred podvodníkmi. Niektorí sa snažia predať tovar, ktorý nemajú. Iní chcú získať vaše osobné údaje prefíkanými spôsobmi. Žena priznala, že desaťročia získavala peniaze od ľudí podvodom. Teraz ju však trápia výčitky svedomia.

Vždy ju priťahovali peniaze

Na Reddite sa objavilo priznanie osoby, ktorá píše, že roky sa živila ako podvodníčka. „Toto ma v posledných mesiacoch naozaj ťaží a musím to zo seba dostať. Takmer desať rokov som na internete podvádzala mužov, budovala vzťahy, priateľstvá a pod., len aby som im ukradla peniaze,“ vysvetľuje.

Dodáva, že nevie vysvetliť, čo ju k tomu viedlo. „Vždy ma veľmi priťahovali peniaze a ľudia hovoria, že mám mimoriadne presvedčivú, priamu a „dominantnú“ osobnosť, tak som to jednoducho využila vo svoj prospech,“ popisuje. Vedela presne, čo od nej muži chcú a ona im to dávala výmenou za nemalé sumy peňazí a darčeky.

Mala niekoľko obetí, ktoré jej posielali tisíce mesačne a kupovali jej jedlo a rôzne drobnosti. Boli to bohatí ľudia, ktorí nevedeli, čo s peniazmi, ale aj ženatí muži v nešťastnom manželstve. Iných popísala ako „starých a škaredých“. „Teraz sa cítim extrémne previnilo, lebo keď sa na to spätne pozerám, niektorí z nich so mnou naozaj chceli niečo mať, ale ja som chcela len peniaze,“ dozvedáme sa.

Je to vôbec podvod?

„Tento post bol všetko, čo som potreboval k tomu, aby som ťa našiel,“ postrašil jeden z komentujúcich. Reaguje tak na priznanie autorky príspevku, že niektoré z jej obetí sa ju celé mesiace snažili vypátrať a dostať sa k nej mimo sociálnych sietí. Viacero používateľov si myslí, že si podvodníčka výčitky svedomia zaslúži. No môže urobiť niečo dobré a vysvetliť, ako takéto podvody fungujú, aby do pasce nepadli ďalší ľudia.

Hoci priznávajú, že efekt je otázny. „Ľudia sa nestávajú obeťou podvodu preto, lebo sú hlúpi, ale preto, lebo sú osamelí a zúfalo túžia po spojení,“ píše jeden z nich. Niektorí si ale myslia, že nejde tak celkom o podvod. Hoci to nebolo úplne čestné, žena podľa nich poskytovala službu, za ktorú jej muži dobrovoľne platili. „Ľutuje niekto mužov, ktorí platia za porno alebo Only Fans?“ pýta sa jedna z používateliek Redditu.

Podľa niektorých si nezaslúži ľútosť

Nie je to isté, ako keď sa niekto vydáva za zamestnanca elektrární a vytiahne z peňaženky seniora jeho posledné úspory. Podľa iných je ale používanie falošnej identity jednoznačne odsúdeniahodným podvodom.

„Môj manžel prišiel o 3 000 dolárov a svoju dôstojnosť pre online podvodníčku ako si ty. Ľudia ako ty sú hrozní a úprimne dúfam, že svedomie ťa bude ťažiť aj naďalej,“ popisuje skúsenosť roztrpčená používateľka. Dodáva, že jej manžel zúfalo túžil nájsť si prácu a niekto s falošným online profilom ho oklamal.

