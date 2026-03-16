Slovák sa po dvoch rokoch vrátil z Ameriky na Slovensko: Vysvetľuje, čo mu v zahraničí chýbalo

Nejeden človek verí, že za plotom je zelenšia tráva. Dívame sa na Slovensko cez prsty a myslíme si, že v tej či onej krajine sa ľudia isto majú lepšie. Avšak ľudia, ktorí v zahraničí žili, majú neraz iný názor. Slovák prezradil, prečo sa po dvoch rokoch života v Amerike rozhodol vrátiť domov, a vôbec to neľutuje.
Tvrdá realita
Vo facebookovej skupine Nekŕmte nás odpadom sa objavil príbeh Slováka, ktorý okúsil život v zahraničí, no zistil, že doma na Slovensku mu je predsa len o niečo lepšie. Popisuje, ako odišiel, keď mal 27 rokov. Utekal pred pocitom, že na Slovensku sa nič nedá, všetko je tu pomalé, malé a nudné.
„Všetci okolo mňa riešili hypotéky, deti, robotu, a ja som mal pocit, že ak tu ostanem, zarastiem machom,“ vysvetľuje Slovák. Zbalil si preto kufre a odišiel do New Yorku. Chcel vraj zistiť, či je svet naozaj taký, ako vo filmoch. Popisuje, ako prvé mesiace bolo všetko zaujímavé, nové a farebné.
Postupne ale prichádzali momenty, ktoré boli tvrdou realitou. Hoci na Slovensku rastú ceny nehnuteľností, snažiť sa o vlastné bývanie v New Yorku prirovnal Slovák k snahe kúpiť si súkromný ostrov alebo k hľadaniu jednorožca.
Až ďaleko od domova si uvedomil, čo mal
Problém nastal, keď ochorel. Na Slovensku je človek zvyknutý bez problému zájsť k obvodnému lekárovi, ak to potrebuje. V New Yorku ho však prekvapilo, aké by to bolo drahé. Ostal preto radšej doma a liečil sa „čajom, cibuľou a Netflixom“. Najviac ho vraj ale dostalo, keď videl, ako Američania žijú neustále v strese a pod tlakom. Nestresujú ale nad tým, že mešká vlak či zdraželi rožky, ale nad tým, čo ak ochorejú, prídu o prácu alebo strechu nad hlavou.
Slovák dodáva, že človek neraz musí z domova odísť ďaleko, aby si uvedomil, čo tam mal. Chýbalo mu dokonca aj to, čo pomenoval „slovenským folklórom“, teda frflanie na počasie, politiku a všetko ostatné. Považuje to za úprimnosť a schopnosť otvorene povedať, keď sa nám niečo nepáči. Po menej ako dvoch rokoch sa napokon rozhodol americký sen zbaliť a vrátiť sa na Slovensko.
„Tu rozumiem ľuďom, humoru, mentalite, aj tomu, prečo sa niekedy tvárime, že je všetko nafigu, aj keď v skutočnosti máme viac, než si pripúšťame,“ vysvetľuje Slovák svoje rozhodnutie. Na záver dodáva, že ľudia si síce myslia, že v zahraničí je to lepšie, v skutočnosti to ale lepšie byť nemusí, len iné.
