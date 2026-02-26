Zem sa po sobote nezastavila: Po otrase na západe Slovenska prišlo 32 dotrasov, dva mali magnitúdu 2,8

Foto: Facebook/Obec Veľká Paka - Nagypaka

Nina Malovcová
TASR
Seizmológovia zaznamenali po sobotnom zemetrasení celkovo 32 dotrasov.

Seizmológovia zaznamenali celkovo 32 dotrasov po sobotnom (21. 2.) zemetrasení, ktoré zasiahlo západné Slovensko. Dva najväčšie dotrasy mali magnitúdo 2,8. Uviedli to seizmológovia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (ÚVZ SAV) na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Zemetrasenie podľa ich očakávaní spôsobilo veľkú odozvu. Spomenuli, že do ÚVZ SAV bolo zaslaných 6745 makroseizmických dotazníkov a 200 dotazníkov bolo vyplnených na stránke Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky.

Evidujú aj škody

Informovali aj o škodách, ktoré po zemetrasení evidujú. Išlo napríklad o trhliny v budovách.

