Železničné nešťastia majú dohru: Minister Jozef Ráž bude čeliť odvolávaniu, spojila sa celá opozícia

Mimoriadna 44. schôdza Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) bude v pondelok 1. decembra od 10.00 h.
Na tento termín ju zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), informoval v stredu odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Podpisy dodala celá opozícia
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko – Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali v pondelok (24. 11.), zvolaná musí byť do siedmich dní. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z posledných týždňov.
Premiér demisiu neprijal
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Nahlásiť chybu v článku