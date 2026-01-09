Zelenskyj žiada zvolať Bezpečnostnú radu OSN: Rusko pri útoku zasiahlo ambasádu Kataru

Vojna na Ukrajine
Reakciu Zelenskyj žiada aj od medzinárodného spoločenstva, pričom „v prvom rade od Spojených štátov, ktorých hlas má v Rusku skutočnú váhu,“ uviedol Zelenskyj.

Pri ruskom útoku na Kyjev bola v noci na piatok poškodená aj budova veľvyslanectva Kataru. Na sociálnych sieťach o tom v piatok informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i katarské ministerstvo zahraničných vecí, uviedla agentúra AFP.

Katarský rezort diplomacie vyjadril poľutovanie v súvislosti s incidentom, pričom súčasne potvrdil, že žiadny z jeho diplomatov ani zo zamestnancov veľvyslanectva neutrpel ujmu.

V súvislosti s útokom na Kyjev a budovu katarskej ambasády Zelenskyj pripomenul úlohu Kataru pri sprostredkúvaní rokovaní o prepustení vojnových zajatcov a civilistov zadržiavaných v ruských väzniciach a vyzval ho na jasnú reakciu na útok ruskej armády.

Reakciu žiada od USA

Reakciu Zelenskyj žiada aj od medzinárodného spoločenstva, pričom „v prvom rade od Spojených štátov, ktorých hlas má v Rusku skutočnú váhu,“ uviedol Zelenskyj.

Podľa Zelenského dnešný útok pripomína všetkým partnerom Ukrajiny, že podpora jej protivzdušnej obrany je stálou prioritou. „Nemôžeme si dovoliť stratiť ani jeden deň v dodávkach, výrobe alebo dohodách,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.

Kyjevský primátor Vitalij Kličko v piatok informoval, že v dôsledku poškodenia kritickej infraštruktúry hlavného mesta počas masívneho útoku nepriateľa je bez dodávok tepla polovica bytových domov v Kyjeve – takmer 6000. V meste sú zároveň výpadky v zásobovaní vodou. Mestské služby už obnovili dodávky tepla zo stacionárnych mobilných kotolní do vybraných sociálnych zariadení, najmä do nemocníc a pôrodníc.

Orešnik napáchal škody

Vzhľadom na to, že poveternostné podmienky budú podľa predpovedí v najbližších dňoch náročné, Kličko sa obrátil na tých obyvateľov hlavného mesta, ktorí majú možnosť dočasne odísť z Kyjeva na miesta s alternatívnymi zdrojmi elektriny a tepla, aby tak urobili.

Ruské jednotky v noci na piatok zaútočili na Kyjev bezpilotnými lietadlami a raketami. Tieto útoky si vyžiadali štyri obete na životoch.

Útoku bola vystavená aj Ľvovská oblasť, kde bol zasiahnutý objekt kritickej infraštruktúry. Podľa dostupných informácií mohol byť tento útok vedený z polygónu Kapustin Jar v Astrachanskej oblasti, kde je údajne dislokovaný ruský balistický raketový komplex Orešnik.

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v piatok popoludní zverejnila fotografiu údajných fragmentov pohonnej jednotky oddeliteľného bloku hlavice rakety Orešnik pochádzajúcej z útoku na Ľvovskú oblasť.

Fakt, že pri útoku bol použitý aj raketový komplex stredného doletu Orešnik, potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany, uviedla britská stanica BBC.

Ukrajina v reakcii na útok iniciuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a Rady Ukrajina – NATO, oznámil minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha.

