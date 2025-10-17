Zelenskyj v Bielom dome žiada Tomahawky: Vyhlásil, že Ukrajina ich potrebuje

Americký prezident Donald Trump na úvod rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome v piatok avizoval, že hovoriť budú aj o zbraniach, ktoré by mali dosah hlbšie na územie Ruska. V tejto súvislosti nespresnil, či pôjde o americké rakety typu Tomahawk. Neskôr na novinársku otázku týkajúcu sa Tomahawkov povedal, že USA ich potrebujú tiež, a dúfa, že vojnu na Ukrajine bude možné ukončiť aj bez nich, informuje TASR.
Zelenskyj na stretnutí s Trumpom pred novinármi vyslovene vyhlásil, že Ukrajina tieto rakety s plochou dráhou letu potrebuje. Rakety Tomahawk by boli schopné zasiahnuť z Ukrajiny aj Moskvu. Ukrajinský prezident navrhol, že ak jeho armáda dostane z USA Tomahawky, Ukrajina môže Spojeným štátom poskytnúť drony.
