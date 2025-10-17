Zelenskyj sa práve teraz stretol s Trumpom v Bielom dome. Majú sa baviť o Tomahawkoch

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského privítal americký prezident Donald Trump v Bielom dome. Keď vystúpil z auta, na chvíľu zapózovali fotografom a vošli dnu.
O čo ide?
„Hlavným bodom rokovaní sú Tomahawky. Prirodzene, je tu aj otázka Patriotov,“ uviedol zdroj AFP. „Zdá sa, že Američania vo všeobecnosti chápu, že pomoc Ukrajine im prináša body a podobne ako tlak na Rusko prispeje k ukončeniu celého konfliktu,“ povedal zdroj.
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Putin vyhlásil, že dodanie týchto rakiet Ukrajine by zničilo vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom a eskalovalo vojnu. Rakety dokážu letieť až do vzdialenosti 2500 kilometrov a Kyjevu by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území.
