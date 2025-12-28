Zelenskyj pricestoval do Miami, čakajú ho ďalšie rokovania s Trumpom. Mier diktovaný Moskvou však neprijme

Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v nedeľu na letisko v americkom Miami. Neskôr sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby spoločne rokovali o prímerí na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy portálu Sky News a denníka The Guardian.

Prezidenti oboch krajín sa stretnú v sídle Mar-a-Lago na Floride o 13:00 hod. (19:00 hod. SEČ). Spoločne budú diskutovať o 20-bodovom mierovom pláne, najmä o teritoriálnych otázkach a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Ukrajina odmieta ruské podmienky

Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Doneckej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska.

Vyhlásil tiež, že „veľa vecí sa dá vyriešiť ešte pred Novým rokom“. „Záleží na tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, a na tých, ktorí vyvíjajú tlak na Rusko, aby Rusi pocítili dôsledky svojej vlastnej agresie,“ uviedol na platforme Telegram. Zelenskyj takisto poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok.

Ukrajinská hlava štátu uviedla, že bude naliehať na Trumpa, aby USA poskytli Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany, a krajina tak mohla reagovať na pokračujúce ruské útoky. Podľa Zelenského paralelne prebiehajú rokovania s európskymi partnermi o bezpečnostných zárukách.

