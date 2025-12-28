Napätie okolo Taiwanu rastie: Rusko varuje Japonsko, aby zvážilo môžné dôsledky. Moskva stojí za Čínou

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Rusko je proti nezávislosti Taiwanu a považuje ho za súčasť Číny.

Rusko je proti akejkoľvek forme nezávislosti Taiwanu a považuje ostrov za neoddeliteľnú súčasť Číny, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V rozhovore pre agentúru TASS, ktorého celé znenie zverejnia v nedeľu ráno, takisto vyzval Japonsko, aby zvážilo možné dôsledky toho, čo označil za smerovanie k „militarizácii“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily. K decembru 2025 udržiava oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom len približne desať štátov.

„Zásadný postoj Ruska k otázke Taiwanu je dobre známy, nemenný a bol opakovane potvrdený na najvyššej úrovni. Ruská strana uznáva Taiwan za neoddeliteľnú súčasť Číny a je proti nezávislosti ostrova v akejkoľvek forme,“ uviedol Lavrov podľa úryvkov z rozhovoru zverejnených TASS v noci na nedeľu.

Foto: SITA/AP

Ruská pozícia podľa šéfa diplomacie vychádza z toho, že otázka Taiwanu je vnútornou záležitosťou Číny. „Peking má všetky zákonné dôvody na ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti,“ dodal Lavrov.

Prehĺbenie vzťahov

Peking a Moskva prehĺbili bilaterálne vzťahy, odkedy Rusko vojensky zaútočilo na susednú Ukrajinu vo februári 2022. Čína túto vojnu nikdy neodsúdila ani nevyzvala Moskvu, aby z ukrajinského územia stiahla svoje vojská. Mnohí spojenci Ukrajiny veria, že Peking poskytol Moskve podporu na vedenie vojny. Čína na druhej strane trvá na tom, že je neutrálnou stranou, pravidelne vyzýva na ukončenie bojov a zároveň obviňuje západné krajiny z predlžovania konfliktu dodávkami zbraní Ukrajine, pripomenula agentúra AFP.

Lavrov v rozhovore pre TASS tiež tvrdil, že nové vedenie Japonska sa v ostatnom období snaží „urýchliť militarizáciu“ krajiny, čo má podľa jeho slov škodlivý vplyv na regionálnu stabilitu. „Naši japonskí susedia by mali všetko riadne zvážiť, než prijmú akékoľvek unáhlené rozhodnutia,“ uviedol.

Zhoršujúce sa vzťahy s Čínou

Japonská vláda v piatok schválila rekordný rozpočet na nadchádzajúci fiškálny rok v celkovej výške 782 miliárd dolárov. Súčasťou návrhu, ktorý ešte musí schváliť parlament, je aj rozpočet na obranu krajiny vo výške viac ako 58 miliárd dolárov. Týmto krokom nová japonská premiérka Sanae Takaičiová podľa agentúr reaguje na zhoršujúce sa vzťahy s Čínou.

Napätie medzi krajinami eskalovalo po tom, čo Takaičiová začiatkom novembra uviedla, že prípadné ozbrojené útoky Pekingu na Taiwan by mohli Tokio podnietiť k tomu, aby ostrov vojensky podporilo. Čína na komentáre japonskej líderky reagovala pobúrene.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kanada posiela Ukrajine ďalšie miliardy: Minister Carney spochybnil záujem Ruska o mier, rokovania pokračujú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac