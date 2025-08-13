Zelenskyj po telefonáte s Trumpom: „Putin blafuje, no my hovoríme jedným hlasom. Všetko musí byť rokované s Ukrajinou“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu po spoločnom online stretnutí európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom označil náladu na videokonferencii za veľmi pozitívnu a zdôraznil, že lídri hovoria jedným hlasom. Vyhlásil tiež, že „všetko, čo sa týka Ukrajiny, musí byť prerokované s Ukrajinou“. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.
Hovorili jedným hlasom
„Mám dojem, že úspech akýchkoľvek rokovaní závisí v prvom rade od výsledkov. Naša nálada je teraz taká, že sme jednotní, a bolo to veľmi pozitívne, pretože všetci partneri hovorili jedným hlasom, mali jedno želanie, rovnaké zásady a rovnakú víziu, čo je dôležitý krok vpred,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
Zelenskyj zároveň uviedol, že jeho pozícia ohľadom prípadných územných ústupkov voči Rusku sa nezmenila a naďalej platí ukrajinská ústava. „O akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa územnej celistvosti našej krajiny nemožno diskutovať bez ohľadu na náš ľud, na vôľu nášho ľudu a ukrajinskú ústavu,“ povedal.
Putin podľa Zelenského blafuje
Ukrajinská hlava štátu dúfa, že hlavnou témou piatkového stretnutia Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina na Aljaške bude prímerie. „Povedal som americkému prezidentovi a všetkým našim európskym kolegom, že Putin blafuje,“ povedal Zelenskyj. „Snaží sa vyvinúť tlak pred stretnutím na Aljaške na celom ukrajinskom fronte. Rusko sa snaží ukázať, že môže obsadiť celú Ukrajinu,“ uviedol.
Trump ho podľa vlastných slov ubezpečil, že ho ihneď po stretnutí s Putinom bude kontaktovať. Ak sa dohodnuté ciele na rokovaní nepodarí dosiahnuť, preberú spolu, ako ďalej postupovať.
Zelenskyj vystúpil na tlačovej konferencii v Berlíne po boku nemeckého kancelára Fridricha Merza. Ten sa po stretnutí vyjadril optimisticky a existuje podľa neho nádej, že na Ukrajine by mohol zavládnuť mier. Odmietol tiež možnosť právne uznať Ruskom okupované územia na Ukrajine za ruské, keďže hranice sa podľa jeho slov nemôžu meniť silou.
„Ukrajina je pripravená rokovať o územných otázkach, ale východiskovým bodom musí byť takzvaná kontaktná línia a právne uznanie ruskej okupácie nie je predmetom diskusie,“ povedal Merz, podľa ktorého má Trump na túto otázku rovnaký názor.
Nemecký kancelár tiež informoval, že európski lídri chcú, aby stretnutie s Putinom pre Trumpa skončilo úspešne, avšak musí byť počas neho braný ohľad na európske a ukrajinské bezpečnostné záujmy, čo dali americkému prezidentovi jasne najavo.
„Chceme, aby rokovania prebiehali v správnom poradí. Najskôr musí nastať prímerie. Potom by sa mali dohodnúť základné prvky v rámcovej dohode,“ povedal Merz.
