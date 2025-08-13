Putinovu rezidenciu chráni 12 systémov protivzdušnej obrany, najmä Pancir-S1. Zverejnili satelitné zábery

Okolie rezidencie ruského prezidenta Vladimira Putina vo Valdaji je podľa zistení rozhlasovej stanice Slobodná Európa chránené systémami protivzdušnej obrany na približne 12 pozíciách. Sú to prevažne systémy Pancir-S1.
V minulosti oveľa menej
Ako referuje web Ukrajinská pravda, je to výrazný nárast oproti obdobiu rokov 2023 a 2024, keď boli v oblasti len dve takéto pozície.
Nové satelitné snímky z Yandexu a fotografie z mapovej služby Yandex.Mirror analyzovali novinári spomenutého rádia Slobodná Európa, ktorí identifikovali celkovo 60 pozícií protivzdušnej obrany v Moskve a Moskovskej oblasti, kde žije viac ako 20 miliónov ľudí.
Prvé správy o posilňovaní obrany v okolí Valdaja sa objavili už v januári 2023, keď ruské médiá zverejnili fotografiu systému Pancir v dedine Jaščerovo pri Putinovej rezidencii. V roku 2024 satelitné zábery odhalili ďalší systém Pancir-S1 v lese na ostrove Riabinovij, necelé štyri kilometre od sídla ruského vodcu.
Žije tam Putinova partnerka
Podľa Ukrajinskej pravdy v rezidencii vo Valdaji často trávi čas aj Putinova pravdepodobná partnerka Alina Kabajeva a ich deti. V roku 2023 tam pre Kabajevovú a deti postavili nový dom, pričom jej asistentom boli pridelené byty v blízkom okolí.
