Putinovu rezidenciu chráni 12 systémov protivzdušnej obrany, najmä Pancir-S1. Zverejnili satelitné zábery

Putinova rezidencia na zábere z roku 2015. Foto: Profimedia

SITA
Matej Mensatoris
Putinovu rezidenciu vo Valdaji chráni 12 systémov protivzdušnej obrany, rádio Slobodná Európa zverejnilo zábery.

Okolie rezidencie ruského prezidenta Vladimira Putina vo Valdaji je podľa zistení rozhlasovej stanice Slobodná Európa chránené systémami protivzdušnej obrany na približne 12 pozíciách. Sú to prevažne systémy Pancir-S1.

V minulosti oveľa menej

Ako referuje web Ukrajinská pravda, je to výrazný nárast oproti obdobiu rokov 2023 a 2024, keď boli v oblasti len dve takéto pozície.

Nové satelitné snímky z Yandexu a fotografie z mapovej služby Yandex.Mirror analyzovali novinári spomenutého rádia Slobodná Európa, ktorí identifikovali celkovo 60 pozícií protivzdušnej obrany v Moskve a Moskovskej oblasti, kde žije viac ako 20 miliónov ľudí.

Prvé správy o posilňovaní obrany v okolí Valdaja sa objavili už v januári 2023, keď ruské médiá zverejnili fotografiu systému Pancir v dedine Jaščerovo pri Putinovej rezidencii. V roku 2024 satelitné zábery odhalili ďalší systém Pancir-S1 v lese na ostrove Riabinovij, necelé štyri kilometre od sídla ruského vodcu.

Žije tam Putinova partnerka

Podľa Ukrajinskej pravdy v rezidencii vo Valdaji často trávi čas aj Putinova pravdepodobná partnerka Alina Kabajeva a ich deti. V roku 2023 tam pre Kabajevovú a deti postavili nový dom, pričom jej asistentom boli pridelené byty v blízkom okolí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tvrdá rana pre Rusko: Ropovod Družba v plameňoch, zasiahli ho ukrajinské samovražedné drony

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac