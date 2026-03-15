Zelenskyj hovorí o vydieraní zo strany Slovenska a Maďarska: Družba stále nefunguje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojim európskym spojencom povedal, že tlak na opätovné uvedenie ropovodu Družba do prevádzky je ako „vydieranie“.
TASR o tom v nedeľu informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajina uvádza, že ropovod Družba zo sovietskej éry, ktorý prechádza cez jej územie a prepravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, bol poškodený v dôsledku ruského útoku koncom januára a jeho oprava môže trvať do šiestich týždňov.
Budapešť a Bratislava pohrozili zablokovaním pomoci EÚ v prípade, že Kyjev urýchlene neuvedie ropovod opäť do prevádzky, kým Európska komisia navrhla zostavenie delegácie, ktorá by ropovod preskúmala, pripomína AFP.
„Poviem otvorene: Som proti tomu. Ale keď dostanem podmienku, že Ukrajina nedostane zbrane, tak, prepáčte mi to, v tejto záležitosti som bezmocný, povedal som našim priateľom v Európe, že toto sa volá vydieranie,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené v nedeľu.
Nahlásiť chybu v článku