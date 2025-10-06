Zdržíte sa aj 40 minút: Doprava na vjazdoch do Bratislavy kolabuje, na D1 sa tvoria dlhé kolóny

Ilustračná foto: TASR/DPA

Nina Malovcová
TASR
Doprava v hlavnom meste skolabovala.

Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na diaľnici D2 smerom z Maďarska do Bratislavy hodinu a pol. Kolóny sa tvoria aj na iných vjazdoch do Bratislavy, ako aj priamo v hlavnom meste. Zelená vlna STVR o tom informuje na webe.

„Na bratislavskej diaľnici D2 na začiatku Mosta Lanfranconi smerom z Petržalky na 64. kilometri sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je pravý jazdný pruh, smerom z Maďarska sa zdržíte hodinu a pol,“ uviedla Zelená vlna. Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, kde sa vodiči pre dopravné nehody zdržia asi polhodinu.

Tvorí sa 40-minútová kolóna

Rovnaké zdržanie je nahlásené na vjazde zo Stupavy po diaľnici D2 i po ceste cez Záhorskú Bystricu. V hlavnom meste si vodiči počkajú na Račianskej ulici smerom do centra, kde sa tvorí 40-minútová kolóna. Dopravné aplikácie varujú aj pred kolónami na ceste R7 či na Moste Apollo smerom do centra.

