Zdržíte sa aj 40 minút: Doprava na vjazdoch do Bratislavy kolabuje, na D1 sa tvoria dlhé kolóny

Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na diaľnici D2 smerom z Maďarska do Bratislavy hodinu a pol. Kolóny sa tvoria aj na iných vjazdoch do Bratislavy, ako aj priamo v hlavnom meste. Zelená vlna STVR o tom informuje na webe.
„Na bratislavskej diaľnici D2 na začiatku Mosta Lanfranconi smerom z Petržalky na 64. kilometri sa zrazil motorkár s osobným autom, blokovaný je pravý jazdný pruh, smerom z Maďarska sa zdržíte hodinu a pol,“ uviedla Zelená vlna. Kolóny sa tvoria aj na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, kde sa vodiči pre dopravné nehody zdržia asi polhodinu.
Tvorí sa 40-minútová kolóna
Rovnaké zdržanie je nahlásené na vjazde zo Stupavy po diaľnici D2 i po ceste cez Záhorskú Bystricu. V hlavnom meste si vodiči počkajú na Račianskej ulici smerom do centra, kde sa tvorí 40-minútová kolóna. Dopravné aplikácie varujú aj pred kolónami na ceste R7 či na Moste Apollo smerom do centra.
Nahlásiť chybu v článku