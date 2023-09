Zdravotník obvinený v prípade nezvestnej študentky ide do väzby, na súd kráčal so sklonenou hlavou

Súd rozhodol o tom, že záchranára obvineného v prípade zmiznutej študentky vzali do väzby. Podľa prokurátora informácie v spise preukazujú to, že sa uvedeného trestného činu dopustil a mohol by pokračovať v trestnej činnosti, informuje portál tvnoviny.sk.

Na otázky neodpovedal, v minulosti mal obťažovať praktikantky

Podľa ďalších informácií muž na novinárske otázky neodpovedal a na súd kráčal so sklonenou hlavou. „Záchranár pri predvádzaní na súd neodpovedal na novinárske otázky a kráčal so sklonenou hlavou, aby mu nebolo vidieť do tváre,“ píše portál tvnoviny.sk.

Podľa zistení tvnoviny.sk mal zdravotník v minulosti obťažovať praktikantky, ktoré sa na to vedeniu dokonca sťažovali. Bohužiaľ, nikto tieto obvinenia neriešil. Nebol to však jediný problém obvineného muža. „Podľa slov osoby, ktorá má k bratislavskej záchrannej službe blízko, bol obvinený päťdesiatnik výbušný a často agresívny aj na pacientov. Napriek tomu trávil v práci veľa času,“ uviedol portál tvnoviny.sk.