Zbytočne vyhadzujete potraviny aj peniaze: Odborníci upozorňujú na chybu, ktorú v kuchyni možno robíte aj vy

Petra Sušaninová
Stačí drobná zmena a môžete plytvať menej.

Kde skladujete kečup? Na ktoré miesto v chladničke ukladáte vajíčka? Každý z nás má vybudovaný systém návykov a zvyklostí, na ktoré v kuchyni nedáme dopustiť. Odborníci ale varujú pred chybou, ktorú si mnohí ani neuvedomujú.

Vyhnite sa zbytočnému plytvaniu

Ako informuje web IFL Science, zemiaky a paradajky by ste za žiadnych okolností nemali skladovať spolu na jednom mieste. Inak zabezpečíte, že skôr začnú podliehať hnilobe. Môže za to etylén. Je to rastlinný hormón, ktorý plní dôležitú úlohu pri dozrievaní.

Je to bezfarebný plyn produkovaný viacerými druhmi rastlín, ovocím a v stopových množstvách ho produkujú dokonca aj zvieratá. Reguluje rast a vývoj, od klíčenia až po opadávanie listov a dozrievanie plodov.

Napríklad pri jablkách etylén zabezpečí rýchle a uniformné dozrievanie. Ak jablko odtrhneme zo stromu, začne ho produkovať vo väčšom množstve. Miera produkcie etylénu sa medzi jednotlivými skupinami rastlín výrazne líši, ale najviac ho produkujú paradajky, banány, jablká, ale aj broskyne.

Ako ich uskladniť?

Problémom pri skladovaní je, že niektoré druhy zeleniny sú na etylén citlivejšie ako iné, napríklad zemiaky či cibuľa. Ak teda na jednom mieste uskladníte paradajky a zemiaky, výrazne tým urýchlite dozrievanie a zbytočne riskujete, že zelenina začne rýchlo hniť a budete ju musieť vyhodiť.

Podľa portálu BBC Goof Food je ideálne zemiaky skladovať na chladnom a suchom mieste, ktoré je dobre vetrané. Martha Stewart zas radí nedávať paradajky do chladničky. Obsahujú totiž enzým, ktorý reaguje na chlad a spôsobuje, že sa paradajky skôr znehodnotia.

Nevedomky sa zbytočne vystavujete riziku: Hygienička prehovorila o chybe, ktorú v kuchyni robíte možno aj…

