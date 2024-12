Tieto dve základné potraviny by sme nikdy nemali skladovať v chladničke: Podľa odborníčky tak ohrozujeme naše zdravie

Odborníčka varuje, ktoré z bežných potravín by sme nikdy nemali skladovať v chladničke, pretože to môže spôsobiť ich znehodnotenie a dokonca viesť až k vážnym zdravotným problémom.

Aj keď sa môže zdať, že chladnička je ideálnym miestom na uchovávanie všetkých potravín, nie je to tak. Expertka na klinickú výživu, Dr. Jhanvi Sanghvi upozorňuje, že jednou z najčastejších chýb je skladovanie týchto dvoch základných potravín v chlade, ako píše web Unilad.

Tieto dve potraviny rozhodne nepatria do chladničky

Podľa Dr. Sanghvi by sme nikdy nemali dávať do chladničky cibuľu a banány, pretože tieto potraviny by mohli byť pre naše telo toxické.

Cibuľa totiž v chladničke nestráca len svoju čerstvosť, ale zároveň môže začať aj plesnivieť, pričom dochádza k produkcii mykotoxínov, čo sú toxické látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre naše zdravie. Cibuľu by sme mali uchovávať v suchom, tmavom prostredí, ideálne v špajze, no nikdy nie v chladničke.

Ďalším bežným omylom je skladovanie banánov v chladničke. Nízke teploty totiž spomaľujú ich dozrievanie, čo môže spôsobiť, že sa stanú kašovitými a hnedými.

Banány by mali dozrievať pri izbovej teplote, pretože v chladničke strácajú svoju textúru a chuť. Preto je lepšie nechať ich na kuchynskom pulte alebo v miske na ovocie, kde prirodzene dozrejú.