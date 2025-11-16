Vajíčka skladujete nesprávne, môže to ohroziť vaše zdravie: Hygienička prezradila trik, vďaka ktorému zistíte, či sú čerstvé

Tiež si prinesiete vajíčka z obchodu a rovno ich v kartóne odložíte do chladničky? Hygienička nám prezradila, prečo je tento postup nesprávny a ako skladovať vajíčka tak, aby to bolo naozaj bezpečné. Toto vás prekvapí.
Toto ste o uskladnení vajíčok možno nevedeli
Pred časom nám súkromná hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič prezradila, ako je možné, že občas hygiena v reštauráciách poriadne upadne. Tentoraz sme sa dozvedeli, akú chybu robia ľudia najčastejšie vo svojej domácnosti, konkrétne ak ide o uskladňovanie vajíčok.
„Na prvý pohľad sa môže zdať, že skladovanie vajec je úplná maličkosť. Prinesieme ich z obchodu, odložíme do chladničky a hotovo. Lenže z pohľadu hygienika to také jednoduché nie je. Vajcia sú totiž potravina s vysokým rizikom mikrobiálnej kontaminácie, a len čo sa s nimi zaobchádza nevhodne, ľahko sa stráca čerstvosť aj bezpečnosť. Hoci sa pravidlá skladovania vajec často opakujú, prax ukazuje, že ľudia stále robia rovnaké chyby,“ dozvedáme sa.
Takto sa skracuje trvanlivosť
Mnohých možno prekvapí, že vajcia nepatria do dverí chladničky, hoci ich práve tam odkladajú ľudia v nejednej domácnosti. Z hygienického hľadiska sú však práve poličky vo dverách chladničky najmenej vhodným miestom. Sú totiž najviac vystavené kolísaniu teplôt, vysvetľuje hygienička. Zakaždým, keď chladničku otvoríte, vajíčka sa na krátky čas ohrejú. To podporuje rast mikroorganizmov a skracuje trvanlivosť vajíčok.
Ideálne je podľa nej ukladať vajíčka do prostrednej alebo spodnej poličky, kde sa udržiava stabilná teplota 2 až 8 °C. „Časté prenášanie vajec z chladničky na linku a späť zas spôsobuje kondenzáciu vody na škrupine. Tá vytvára ideálne prostredie pre rast baktérií, ktoré sa môžu dostať cez póry do vnútra vajíčka. Vyberajte ich preto z chladničky až pred varením alebo pečením,“ radí hygienička.
Funguje vodný test?
„Ďalšia z dobre mienených, ale nebezpečných chýb je umývanie vajíčok pred odložením. Mnoho ľudí má pocit, že keď vajcia umyjú, budú hygienicky čistejšie. Opak je pravdou. Škrupina je prirodzene chránená tenkou vrstvou nazývanou kutikula, ktorá bráni prenikaniu baktérií dovnútra. Umývaním ju odstránite a otvoríte bránu pre mikróby. Ak je škrupina ľahko znečistená, stačí ju jemne utrieť suchým obrúskom. Správne sa vajcia neumývajú pred uložením, ale až tesne pred použitím,“ vysvetľuje Mgr. Bc. Adžič.
Pýtali sme sa tiež, ako zistiť, či sú ešte vajíčka čerstvé a či je skutočne efektívny tzv. vodný test. „Dátum minimálnej trvanlivosti na obale (zvyčajne 28 dní od znášky) je spoľahlivým ukazovateľom, ale nie jediným spôsobom, ako si overiť čerstvosť. Hygienici odporúčajú jednoduchý vodný test,“ dozvedáme sa.
V rámci testu stačí naliať do pohára studenú vodu a vajíčko do nej ponoriť. Čerstvé ostane na dne, menej čerstvé sa mierne nadvihne a staré sa vznáša na hladine. Také už do kuchyne nepatrí.
„Test funguje vďaka vzduchovej bublinke vo vnútri vajíčka, ktorá sa časom zväčšuje. Čím viac vzduchu, tým staršie vajce. Treba však poznamenať, že tento test ukazuje iba fyzikálnu čerstvosť, nie mikrobiologickú bezpečnosť. Ak má vajce po rozklepnutí nepríjemný zápach, riedky bielok alebo nazelenalý žĺtok, nepoužívajte ho, aj keď prešlo vodným testom,“ dodáva hygienička.
Nie je jedno, v čom ich odkladáte
Dôležité je nielen to, či sú vajcia čerstvé a kde ich skladujete, ale aj v čom. Nie je jedno, či ich do chladničky odkladáte v kartónovom obale alebo v plastovej nádobe.
„Kartón z obchodu môže zadržiavať vlhkosť a nečistoty. Počas výroby, prepravy alebo kontaktu s ostatnými vajciami sa na nej môžu usadiť zvyšky trusu, peria alebo prachu, ktoré môžu obsahovať baktérie, napríklad salmonelu. Naopak, plastový box sa dá ľahko čistiť a dezinfikovať. Na rozdiel od pórovitého kartónu, ktorý nasaje nečistoty, možno plastovú nádobu umyť horúcou vodou a prípadne dezinfikovať, čím sa minimalizuje riziko prenosu baktérií,“ zdôrazňuje Mgr. Bc. Adžič.
Plastový box tiež podľa jej slov zabráni krížovej kontaminácii. „Ak sú vajcia skladované v pôvodnom kartóne, baktérie z povrchu škrupiny sa môžu dostať na police, iné potraviny alebo na ruky. Uzatvorený plastový box tento prenos výrazne znižuje.“
Nesprávny postup môže ohroziť zdravie
Na záver sa dozvedáme, že vajíčka by sme v plastovom boxe mali skladovať špičkou nadol. Žĺtok tak ostáva uprostred bielka a takpovediac nesadne, čo pomáha uchovať kvalitu.
„Správne prúdenie vzduchu okolo vajec umožňuje, aby cez póry na špičke prijímali potrebný kyslík, a tým zostávajú dlhšie čerstvé. Tento jednoduchý spôsob uskladnenia zabezpečuje rovnomerné rozloženie obsahu vajíčka a predlžuje jeho trvanlivosť,“ dozvedáme sa.
„Na záver by som chcela dodať, že správne skladovanie vajec nie je len o dodržiavaní niekoľkých rád. Je to predovšetkým o pochopení, prečo tie pravidlá existujú. Z pohľadu hygienika ide o „drobnosti“, ktoré robia veľký rozdiel medzi vajíčkom, ktoré poteší čerstvosťou, a tým, ktoré môže ohroziť zdravie,“ uzatvára Mgr. Bc. Josefína Adžič.
