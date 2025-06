Tieto dve potraviny skladujete celý život zle: Nikdy by nemali byť položené pri sebe, aj tak to robíte a vyhadzujete peniaze

Väčšina z vás zrejme má v domácnosti isté nepísané pravidlá týkajúce sa toho, čo kam patrí a nepatrí. Napríklad, kam odkladať paradajky, ako odkladať vajíčka, čo všetko sa dáva do mrazničky a ako by mali byť odkladané rôzne koreniny. Avšak riešenia, ktoré v kuchyni používame roky, nemusia byť vždy ideálne. Vedeli ste napríklad, že zemiaky a cibuľu by ste mali skladovať oddelene?

Tieto potraviny k sebe nepatria

Ako informuje web All Recipes, zemiaky a cibuľa sú neraz hlavnými hviezdami receptov a mnohí ich majú v kuchyni vždy poriadnu zásobu. Vyžadujú si tiež podobné podmienky pre uskladnenie. Ideálne je odložiť ich na tmavé, chladné a dobre vetrané miesto. Nemali by však byť v chladničke.

Avšak to, že zemiaky aj cibuľa vyžadujú podobné podmienky, neznamená, že by ste ich mali držať pokope na jednom mieste. Ak to totiž urobíte, hrozí, že sa začnú omnoho rýchlejšie kaziť. Cibuľa produkuje veľké množstvo etylénu, ktorý spôsobí, že zemiaky môžu začať hniť skôr, ako ich stihnete zužitkovať.

Takto sa vyhnete plytvaniu jedlom aj peniazmi

Etylén sa prirodzene vyskytuje v rastlinách, v ovocí aj v zelenine. Je dôležité vedieť, ktorá zelenina či ovocie ho produkuje a ktorá nie a v kuchyni ich skladovať oddelene. Okrem zemiakov a cibule to platí napríklad aj pri jablkách, banánoch či avokádach. Tie produkujú veľké množstvo etylénu, mali by preto byť skladované samostatne, vysvetľuje web Eat This.

Čo sa zemiakov týka, tie zas obsahujú veľa vlhkosti, čo zapríčiní, že vaša cibuľa sa môže začať takpovediac roztekať. Najlepšie teda urobíte, ak si ich v kuchyni uložíte oddelene, ak nechcete plytvať potravinami, a tak aj peniazmi.