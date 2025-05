Zažívame doslova ticho pred búrkou: Počasie sa pokazí, bude liať ako z krhly. Vieme, kedy začnú letné teploty

Počasie v máji naďalej ukazuje svoju premenlivú tvár. V najbližších dňoch sa nad Slovenskom vystrieda slnko, oblačnosť aj prehánky, pričom vo vysokých polohách sa ešte stále môže objaviť sneh.

Podľa informácií portálu iMeteo sa v utorok bude naše územie nachádzať pod vplyvom nevýrazného tlakového poľa. Výsledkom bude kolísavé a miestami nestále počasie, ktoré však prinesie menej zrážok než počas uplynulých dní. Občasné prehánky či slabý dážď sa môžu vyskytnúť najmä v severnejších oblastiach, predovšetkým v Žilinskom kraji. V polohách nad 1800 metrov sa dá očakávať aj dážď so snehom alebo jemné sneženie.

Teploty budú stúpať, v noci však ešte potiahne chlad

Maximálne denné teploty sa budú pohybovať od +17 do +22 °C, pričom v hornatejších oblastiach bude citeľne chladnejšie. Napríklad, v Bratislave sa teploty dostanú na úroveň +21 °C, v Poprade sa vyšplhajú len do +16 °C a v Žiline bude maximálne +18 °C.

Noci zostanú chladnejšie, najmä na severe a v kotlinách, tam môže ortuť teplomera klesnúť až k +2 °C. Naopak, na západe a juhu Slovenska sa teploty v noci udržia okolo +11 °C. Vietor bude počas dňa prevažne slabý alebo sa nemusí objaviť vôbec, výnimkou je juhozápad krajiny, kde môžu prísť nárazy severozápadného vetra do 20 km/h.

Počasie sa upokojí, ale sneh v Tatrách ešte neodchádza

V priebehu dňa sa prehánky presunú najmä do severnej časti Slovenska, na najvyšších tatranských štítoch sa k nim pridá aj sneženie. Dobrou správou je, že v popoludňajších a vo večerných hodinách by mali zrážky postupne ustupovať a obloha sa na viacerých miestach vyjasní. Vo výške okolo 1500 m n. m. sa teploty budú pohybovať okolo +7 °C. Na horách treba aj naďalej počítať s možným slabým vetrom, na juhozápade môžu prísť občasné silnejšie poryvy.

Turisti by mali byť obozretní

Aj keď zrážok bude menej ako doteraz a počasie sa cez deň postupne zlepší, na slnečné a úplne stabilné dni si ešte chvíľu počkáme. Vo vysokohorských oblastiach sa naďalej môžu objaviť zvyšky sneženia, preto je na mieste zvýšená opatrnosť, najmä pri turistike vo vyšších nadmorských výškach.

Vyhliadky do konca mája sú sľubnejšie

Hoci nás čaká ešte niekoľko chladnejších dní, dlhodobé predpovede predsa len prinášajú nádej. Záver mája by mal priniesť stabilnejšie a teplejšie počasie s teplotami nad 20 stupňov Celzia. Pre mnohých by to mohlo znamenať prvú skutočnú ochutnávku blížiaceho sa leta.