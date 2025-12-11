Zažila kuriózny moment. Adela Vinczeová sa dostala do zvláštnej situácie, jej reakcia mnohých odrovná

Foto: Instagram (trochu_inak_s_adelou)

Jana Petrejová
Išlo o absurdné minúty, ktoré nečakala, no pohotovo sa vynašla.

Moderátorka má na konte množstvo vtipných momentov aj situácií, ktoré by iných ľudí poriadne prekvapili. Jej prirodzenosť a pohotovosť však spôsobujú, že aj tie najnezvyčajnejšie chvíle dokáže otočiť na humor. Najnovšie sa ocitla v situácii, ktorá by väčšinu ľudí prinajmenšom zaskočila – no Adela ju zvládla s typickým nadhľadom. 

Manželka Viktora Vinczeho má na sociálnej sieti vybudovanú celkom slušnú fanúšikovskú základňu. Zvyčajne ju priaznivci chvália, je nielen sympatická, ale ako neraz mnohí potvrdili, pôsobí terapeuticky. Všetko, čo povie, má hlavu a pätu, jej názory sú racionálne, no na druhej strane do nich vnáša aj pocity a emócie. Napríklad, nedávno prezradila, ako sa vysporiadať s tlakmi spoločnosti mať dieťa. Opäť tým ľudí inšpirovala a hlavne otvorila viacerým ženám oči. Tentokrát však mnohých rozosmeje svojou príhodou, na ktorú si spomenula vo svojej tolkšou Trochu inak.

Čo sa stalo?

Adela Vinczeová je známa tým, že si poradí takmer s čímkoľvek – či už ide o nepríjemné otázky, nečakané momenty v priamom prenose alebo situácie, ktoré by iných ľudí rozhodili. Raz sa citla v skutočne bizarnej chvíli, ktorú opäť zvládla s humorom, nadhľadom a typickou spontánnosťou. O zaujímavý moment sa podelila s divákmi, keď sa rozprávala s Richardom Lörinczom, manažérom známej taxislužby.

Má za sebou nezvyčajný zážitok, ktorý sa jej vryl do pamäti a hlavne, vznikol úplne neplánovane. Hoci má skúsenosti s množstvom veľmi milých taxikárov, a dokonca jeden z nich ju pochválil za to, že sa počas jazdy nepozerá do telefónu ako ostatní, ale z okna, vôbec nečakala, čo nastane po nastúpení do jedného taxíku.

„Ja som raz počas covidu išla v taxíku, nie vašom, mala som rúško a vyzdvihol ma taxikár, ktorý mi oznámil, že tam v blízkosti býva tá Vinczeová a že on ju veľmi nemusí,“ prezradila Adela. Išlo teda o nedorozumenie, no zároveň o komickú náhodu, na ktorú spomína dodnes.

Pridala sa ku kritike vlastnej osoby

